InCanto di Natale: trenino, musica ed arte L'appuntamento promosso dal comune per le feste natalizie

Prosegue a Benevento InCanto di Natale, l'evento promosso dal Comune per animare le feste natalizie. Ancora due giorni ricchi di eventi per il finesettimana. Oggi in Piazza F. Torre dalle ore 17:00 alle ore 20:30 Il Villaggio di Babbo Natale. Ancora questo pomeriggio in Corso Garibaldi I Ragazzi dell`accademia Lab In concerto.

Domani Il Villaggio di Babbo Natale in piazza Torre sarà aperto dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 19:30 alle ore 20:30.

Dalle ore 16:00 alle ore 19:00 si va in giro con Il Trenino Dell’arte in giro con Babbo Natale tra Rione Libertà, Triggio, Rione Ferrovia, Rione Capodimonte e Rione Pacevecchia. In Piazza F. Torre alle ore 17:00 Cantando sotto l’Albero, con Elena Furno e Stefania Pagano. In Corso Garibaldi dalle ore 17:30 alle ore 20:30 I Ragazzi dell`accademia Lab in concerto.