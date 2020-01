Giovane oboista airolano vince concorso "Franco di Franco" Il vincitore del concorso, riservato ai musicisti dagli 11 ai 13 anni, è Salvatore Ruggiero

Dopo aver preso parte in autunno al concorso musicale nazionale “Franco Di Franco”- Città di Positano, promosso dall’associazione omonima per valorizzare e promuovere i giovani interpreti e gli allievi di scuole e accademie nel ricordo del musicista positanese Franco Di Franco, il 4 gennaio scorso Salvatore Ruggiero ha ricevuto un ulteriore sigillo al suo talento musicale nel corso della cerimonia di premiazione presso l’oratorio della Chiesa Santa Maria Assunta di Positano, dove ha eseguito Sonata in fa maggiore di Donizetti accompagnato al pianoforte dal M°Antonio Amoriello. E’ questo solo l’ultimo in ordine temporale dei meravigliosi successi che il giovanissimo musicista di Airola, Salvatore Ruggiero, di appena undici anni, studente del primo anno dell’I.C.”Vanvitelli” di Airola e allievo dell’Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio di Airola sotto la guida del M°Salvatore Fucci, ha inanellato nell’ultimo anno.

Un anno importante per la crescita del giovane oboista che, da settembre, è anche componente della JuniorOrchestra Kids2 dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia e con la quale il 5 e il 6 gennaio 2020 è stato impegnato nel concerto per l’Epifania “Cosa bolle in orchestra?” di e con Michele Cafaggi (attore clown) e Davide Baldi (pianista clown), svoltosi in tre repliche all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Primo premio assoluto al Concorso Nazionale Mediamusicale della Città di Minori, (SA) primo premio alla XIX edizione del Concorso Internazionale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, primo classificato alla II edizione del Concorso Nazionale “Accordiamoci con l’arte” di Riardo (CE), secondo posto al V Concorso Internazionale per Oboe “Figaroli–Ferlendis” di Adrara San Martino (BG) e nella categoria Young A al Concorso Internazionale per Oboe “Samnium Città di Benevento”, il giovanissimo Ruggiero continua ad incantare e inorgoglire l’accademia Progetto Musica AcliArte Spettacolo Sannio nella quale ha mosso i primi passi per esprimere al meglio la sua propensione musicale.