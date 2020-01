Si presentano Il Paese dei sogni e Anghingò scuola Giovedì il programma delle rassegna per ragazzi

Giovedì 16 gennaio a Palazzo Paolo V, alle ore 17,30,è in programma la conferenza stampa di presentazione de “Il paese dei sogni” e “AnGHInGò-Scuola”, le storiche rassegne di teatro ragazzi curate dalla compagnia Teatro Eidos, giunte rispettivamente alla sedicesima e alla quattordicesima edizione.

La programmazione delle nuove rassegne, realizzate ancora una volta in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, presenta come sempre spettacoli dalla grande varietà di contenuti e linguaggi, selezionati con cura e attenzione, tra le migliori compagnie di teatro ragazzi del territorio italiano, per offrire alle famiglie e agli istituti scolastici sanniti l’eccellenza della scena contemporanea dedicata alle nuove generazioni. Alla conferenza stampa prenderanno parte il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, gli assessori Oberdan Picucci e Rossella Del Prete e il Direttore Artistico del Teatro Eidos, Virginio De Matteo.