Mulino dei Piccoli, in scena "La spada nella doccia" Torna l’appuntamento con la rassegna teatrale e cinematografica per bambini dai 5 anni in su

Sabato 18 e domenica 19 gennaio, alle ore 18.00, presso il Nuovo Teatro Mulino Pacifico, sito in via Appio Claudio, torna il “Mulino dei Piccoli” con lo spettacolo “La spada nella doccia”. La rassegna, dedicata ai bambini dai 5 anni in su, promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento e prodotta in collaborazione con I Due della Città del sole, giunta alla sua quinta edizione, accompagnerà il pubblico fino ad Aprile. Accanto agli spettacoli teatrali interattivi che vedono la partecipazione diretta dei bambini attraverso simpatiche comparsate e che da sempre caratterizzano la kermesse, spazio anche al “Cinema dei piccoli” con la proiezione di film dedicati a tutta la famiglia.

“La spada nella doccia”, questo il titolo dello spettacolo in programma per il week end, scritto da Carlotta Boccaccino, per la regia di Assunta Maria Berruti e interpretato da Assunta Maria Berruti, Carlotta Boccaccino e Maurizio Tomaciello. Dalle note di regia: “Un bravo Re deve avere: coraggio, umiltà, passione e spirito di sacrificio. Lo sa bene Maga Magò, che si agita a destra e a sinistra, tra pozioni puzzolenti e calderoni fumanti, alla ricerca dell’incantesimo giusto che possa riportare la pace in Inghilterra. Il vecchio Mago Merlino invece preferisce ronfare in poltrona, e non preoccuparsi del fatto che da diversi anni l’Inghilterra non ha più un Re e tutti hanno deciso di farsi la guerra. Tra un ronfare e l’altro Maga Magò lo convince a prendere parte all’incantesimo di excalibur, la spada incastonata di pietre preziose, in grado di tagliare l’acciaio che andrà conficcata in una roccia, solo il più valoroso e puro di cuore potrà estrarla dalla roccia e diventare Re d’Inghilterra”.