Candidati Premio Strega Giovani, incontri in streaming Con gli studenti delle scuole aderenti alla giuria del premio

I dodici candidati del Premio Strega e gli scrittori aderenti all'associazione 'Piccoli Maestri' hanno deciso di unirsi per coinvolgere le 54 scuole d'Italia di undici regioni diverse, e le tre città all'estero, che prendono parte alla giuria del Premio Strega Giovani. Dal 3 aprile al 18 maggio (alle ore 17) si terranno delle conversazioni online in cui gli studenti potranno interagire via internet con gli autori che hanno iniziato a leggere. Questi gli incontri: - Nadia Terranova dialoga con Marta Barone - Lisa Ginzburg dialoga con Alessio Forgione - Marco Missiroli dialoga con Sandro Veronesi - Roberto Carvelli dialoga con Remo Rapino - Teresa Ciabatti dialoga con Jonathan Bazzi - Maria Grazia Calandrone dialoga con Gian Arturo Ferrari - Loredana Lipperini dialoga con Silvia Ballestra - Elena Stancanelli dialoga con Valeria Parrella - Massimiliano Timpano dialoga con Gian Mario Villalta - Lorenzo Pavolini dialoga con Daniele Mencarelli - Cristina Marconi dialoga con Giuseppe Lupo - Monica Bartolini dialoga con Gianrico Carofiglio.



A conclusione dell'attività di lettura, i giurati del Premio Strega Giovani potranno partecipare all'iniziativa promossa per il quarto anno consecutivo da BPER Banca, che assegnerà una targa e un premio in denaro del valore di 1.000 euro all'autrice o all'autore della migliore recensione di uno dei libri in concorso. Il regolamento è disponibile sul sito del Premio. Per la Campania le scuole aderenti alla giuria del Premio Strega Giovani sono: Campania (Napoli: Istituto Penale per Minorenni di Nisida. Nola: Liceo Classico Carducci. Avellino: Liceo Classico Colletta, Liceo Virgilio. Benevento: Liceo Classico Giannone, Istituto di Istruzione Superiore Palmieri-Rampone. Telese Terme: Istituto di Istruzione Superiore Telesi. Caserta: Liceo Classico Giannone. Salerno: Istituto di Istruzione Superiore Genovesi-da Vinci, Liceo Classico Tasso).