Domenica il Teatro Romano aperto anche di sera Proseguono le aperture serali del monumento

E' in programma per domenica, 4 ottobre, una nuova apertura serale del Teatro Romano di Benevento. L'orario per visitare l'area archeologica sarà dunque prolungato fino alle 22,30. Il costo del biglietto sarà fissato ad 1,00 euro.