Città Spettacolo autunno con i live di Avitabile e Zarrillo Una coda per recuperare gli eventi saltati in estate a causa del covid19

Enzo Avitabile e Michele Zarrillo. Sono i due live che arricchiranno il Festival Benevento Città Spettacolo. Una coda per l'edizione 2020 dopo l'annullamento dei concerti di Ghali e Geolier.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ed il direttore Artistico, Renato Giordano, comunicano dunque che il programma della 41^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo” è stato arricchito da nuovi eventi autunnali. Dal 7 al 14 novembre presso Palazzo Paolo V - Sala Graffiti sarà allestita la Personale Umberto Giantommasi, vincitore del contest “Cuore in mostra - Mostra itinerante nei negozi del centro storico”.

E poi, come detto, in programma due eventi live con Enzo Avitabile e Michele Zarrillo, presso il Teatro Massimo di Benevento. Inoltre, spazio ai ragazzi con il musical “Il Natale che vorrei”, scritto e diretto da Fausto Verginelli.

In dettaglio venerdì 20 novembre, alle 22, il Teatro Massimo ospiterà Enzo Avitabile in Acoustic World.

Sabato 28 novembre, ancora al Teatro Massimo alle 21, c'è Michele Zarrillo “Nell’estasi o nel fango Tour”.

Domenica 29 novembre, infine, alle 17.30 ancora al Massimo, Il Natale che vorrei.

Prossimamente saranno rese note info e modalità biglietti. Gli eventi si terranno nel rispetto delle norme atte alla prevenzione del contagio da Covid-19 e del protocollo vigente per gli spettacoli.