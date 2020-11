La sannita 2000diciassette alla fiera festival book La casa editrice su vetrine virtuali dal 20 novembre al prossimo agosto

I festival e le fiere del libro sono stati e sono luoghi di incontro tra autori e lettori, luoghi di contatto tra le varie realtà editoriali, ma anche momento di scambio e di circolazione di idee, oltre ad occasione di dibattito sui più attuali temi culturali e sociali della nostra epoca. I tempi cambiano e cambiano anche le modalità di “fare cultura” e promuoverla, in un contesto difficile e laborioso, che non facilita il rapporto tra lettore e comunicazione. La casa editrice campana 2000diciassette, fondata dalla scrittrice Maria Pia Selvaggio, spinta dalla passione e l’amore per la lettura e la scrittura, adegua alle nuove forme di divulgazione la politica comunicativa e pubblicitaria, rispettando le tendenze. La fiera-festival, quindi, può rappresentare una “palestra” per chi ama l’editoria, uno spazio dove possono confrontarsi i principali competitors, dove scoprire i propri punti deboli e conoscere le tecnologie recentemente introdotte nel settore oltre agli articoli più venduti.

“Come riproporre la ricchezza di contenuti letterari, conservando il prezioso rapporto con il proprio pubblico? Come può l’uso di servizi e piattaforme digitali supplire, almeno in parte, al contatto diretto con i lettori?” – Queste le domande utili per immaginare formule da adottare nell’emergenza – afferma la Direttrice Editoriale – “che ci hanno orientati verso forme alternative di trasmissione e promulgazione dei contenuti letterari. Pianificare la partecipazione ad una fiera non è un’attività da sottovalutare a causa delle spese da sostenere e delle possibili difficoltà organizzative. Le soddisfazioni che è in grado di generare, tuttavia, valgono lo sforzo: oltre alla notorietà di brand che può ottenere l’azienda, consente anche l’ampliamento del proprio bagaglio clienti e la possibilità di presentare e testare nuovi prodotti sul mercato.”

La partecipazione come partner al “Fiera Festival Book” della casa editrice, vedrà gli autori 2000diciassette impegnati su vetrine virtuali dal 20 novembre 2020, al 21 agosto 2021. Meeting, interviste, video saranno a disposizione dei visitatori di tutto il mondo. La fiera non sarà soltanto un momento pubblicitario, ma anche un’occasione per confrontarsi, condividere e socializzare, poiché fondamentale sarà la cura delle relazioni umane.

La casa editrice 2000diciassette, con sede a Telese Terme, nel Sannio, ha all’attivo una sessantina di titoli ed una “scuderia” letteraria di tutto rispetto, con autori nazionali ed esteri. La finalità è quella di dare voce e visibilità alla letteratura sommersa, agli autori che “faticano” ad emergere nel mare-magnum editoriale, dando anche spazio a generi, attualmente periferici, come il “racconto breve” ed il “poema”. Il motto dello staff è: “Dal Sannio nel mondo”.