Rotili nuovo direttore del Museo del Sannio Un progetto per rilanciare i reperti egizi di Benevento

È Marcello Rotili il nuovo direttore scientifico del Museo del Sannio. Lo ha annunciato il presidente della Provincia, Antonio Di Maria questa mattina insieme ad alcune novità per la valorizzazione del patrimonio cittadino a partire da un museo specificamente dedicato ai reperti egizi presenti in città.

"Non c'è bisogno di alcuna presentazione per il professore Rotili - ha spiegato Di Maria - che è professionista noto e già impegnato nella nostra comunità. Da oggi metterà a disposizione, ancor più, la sua professionalità per Benevento con la speranza di un maggior rilancio di questo grande patrimonio che la città vanta".

Poi spiega ancora: "Ringrazio gli otto candidati che hanno partecipato. La mia scelta è caduta sul professore Rotili per la sua capacità di relazionarsi con gli altri enti. Una valorizzazione unitaria che riteniamo debba essere la strategia da attuare per i nostri beni culturali".

Quindi un annuncio sulla prossima strategia culturale da mettere in campo: "Occorre lavorare alla creazione di un museo egizio valorizzando i reperti attualmente conservati ad Arcos. E inoltre portiamo avanti con gli altri enti il discorso per un contratto istituzionale di sviluppo che possa garantire un posto da protagonisti ai beni della nostra città".

Di Maria mette in evidenza anche la necessità mettere mano alla legge Delrio che ha depotenziato le Province lasciando monco il loro ruolo e poi lancia l'allarme sul Covid: "È un momento economicamente difficile per i lavoratori autonomi per cui chiedo con forza al Governo e alla Regione misure chiare e certe. C'è necessità di stare vicino a chi è particolarmente debole. Basta con le confusioni ingenerate anche dal rincorrersi dei decreti che non fanno altro che portare ad un conflitto tra gli enti, questo rende ancor più difficile la vita dei cittadini. Essenziale - ribadisce - chiarezza per garantire decisioni giuste anche per gli altri livelli istituzionali. Il Covid impone una strategia di lungo periodo".

Richiama le radici storiche della città il neo direttore scientifico del Museo del Sannio Marcello Rotili che dopo i ringraziamenti aggiunge: "metterò tutto il mio impegno in questo incarico, il Museo ma anche gli altri poli culturali della provincia, è strettamente connesso con la città e la provincia in un processo di valorizzazione che deve essere unitario".

Parla della valorizzazione dei reperti, in particolare di quelli egizi "che - spiega - necessitano di una migliore e adeguata valorizzazione da studiare attentamente.

Il museo si avvia a festeggiare i 150 anni di istituzione. E la necessità di saper proporre al pubblico questo patrimonio deve necessariamente vivere di tutto quello che il paesaggio sannita ha da offrire".

"Parteciperemo con massimo coinvolgimento alla valorizzazione dei beni culturali cittadini - ha concluso il sindaco Clemente Mastella - pronti all'appuntamento con la storia che speriamo possa superare presto questo terribile periodo".

Poi rilancia la candidatura di Benevento a Capitale della Cultura 2022 e esprime approvazione sulla valorizzazione del museo egizio.