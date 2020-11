Luca Aquino in live now, sullo sfondo le immagini di Palladino Il sannita protagonista dell'evento a porte chiuse nell'auditorium Parco della Musica di Roma

Primo Carnera, Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Nicolino Loche, Carlos Monzon, Mike Tyson. Sono i protagonisti ideali di Gong, il suono dell’ultimo round, il concerto multimediale del trombettista sannita Luca Aquino e del percussionista francese Manu Katchè con i racconti del giornalista Giorgio Terruzzi e le immagini inedite del grande artista Mimmo Paladino.

Il concerto, che si svolgerà a porte chiuse in auditorium Parco della Musica di Roma, debutta in prima assoluta domani, martedì 17 novembre, alle ore 21 per la 44esima edizione del Roma Jazz Festival e verrà trasmesso in diretta streaming su live now.

"Al centro di questo magnetico viaggio sonoro e visivo nella storia della grande boxe - spiegano i promotori dell'iniziativa - le imprese, le vittorie ma anche le grandi sconfitte di questi atleti entrati nel mito della nobile art per mettere in luce anche l’uomo che si nasconde dietro il grande campione, con le sue fragilità, i suoi sogni e i fallimenti. Sei storie di pugili per sei fantastiche parabole di vita: storie di resistenza, impegno e capacità di trasformazione, dove vincere o perdere non ha molta importanza, quando la grande impresa è riuscire a salire su quel ring. Ad avvolgere le storie di questi pugili entrati nella storia dello sport ma anche nell’immaginario pop, la tromba sognante del musicista e compositore campano Luca Aquino, fra i talenti italiani più apprezzati al mondo. Jazzista di razza e artista senza confini, influenzato da Chet Baker e appassionato dei Doors, fra i suoi album spiccano Amam, registrato nel 2009 in un antico bagno turco in Macedonia, Chiaro, registrato nel 2011, con un ospite d’eccezione: Lucio Dalla e Petra, album registrato nel sito archeologico di Petra in Giordania, promosso dalla campagna Unesco #unite4heritage. Proprio Chiaro è uno dei progetti attorno ai quali si consolida la collaborazione con Mimmo Paladino – uno dei più grandi artisti contemporanei al mondo, fra i capiscuola della Transavanguardia – che ha realizzato alcune copertine dei dischi di Aquino. Per Gong, il suono dell’ultimo round, Paladino ha appositamente creato una straordinaria serie di immagini ispirate alle storie dei pugili. A dialogare musicalmente con Aquino ci sarà un grande musicista che da anni ha un solido rapporto artistico con il musicista campano, il percussionista francese Manu Katchè".