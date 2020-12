Tour (virtuale) tra le chiese scomparse di Benevento L'interessante iniziativa di Archeoclub

Interessante iniziativa dell’Archeoclub di Benevento che domenica 13 dicembre, alle ore 17:00, ripropone una visita virtuale alle chiese scomparse di Benevento. La passeggiata era già stata tenuta, sempre in virtuale, lo scorso 11 dicembre, in occasione della Giornata delle Chiese Aperte, che l’Archeoclub d’Italia realizza da 26 anni. Rispetto alle edizioni precedenti, vista l’impossibilità di realizzare un evento live e cogliendo anche le opportunità offerte dalla rete, si è deciso di visitare le chiese che non esistono più, attraverso foto d’epoca e altri documenti d’archivio.

"Sono ben dieci le chiese che verranno visitate: il Gesù, Santa Rosa da Lima, San Lorenzo, San Lupo ai Morticelli, Santa Maria della Libera, Sant’Onofrio, San Pietro, Santa Maria di Costantinopoli, San Modesto e San Diodato, tutte chiese scomparse nel corso del Novecento. A raccontarle saranno i soci dell’Archeoclub Angelo Bosco, Maurizio Cimino, Francesco Morante, Giuseppe Morante e Giuseppe Patrevita.

L’appuntamento è sulla piattaforma Cisco Webex, domenica pomeriggio 13 dicembre, alle ore 17:00. Chi non è socio dell’Archeoclub, per prenotarsi deve inviare la propria mail all’indirizzo archeobenevento@gmail.com. La registrazione della visita sarà disponibile anche sul canale Youtube dell’Archeoclub di Benevento".