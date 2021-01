Riapre il Teatro Romano di Benevento Dal 18 l'area archeologica potrà nuovamente ospitare i visitatori

Il Teatro romano di Benevento a seguito dell’ultimo Dpcm a partire dal 18 gennaio riapre al pubblico solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 alle 17,40, ultimo ingresso 17,20. Ad annunciarlo il direttore dell'Area archeologica di Benevento, Ferdinando Creta.

"Grazie alla sensibilità del Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria - viene evidenziato in una nota - il Servizio A.I.B. dell’Ente ha provveduto, in questi giorni come già per il passato, alla corretta manutenzione del verde all’interno dell’area archeologica del teatro. Nello stesso tempo, su indicazione del sindaco Clemente Mastella, il dirigente del Settore urbanistica e attività produttive Antonio Iadicicco sta procedendo alla installazione in città di segnaletica di indicazione del sito e di pannelli didascalici all’interno del teatro. Mutuando le parole del Ministro Franceschini "È un primo passo, un piccolo passo verso la ripartenza", dove il museo, non solo deve essere punto di riferimento essenziale per la comunità, ma soprattutto centro di ricerca, di formazione, di sperimentazione, luogo aperto dove gli studenti possono in continuità fare lezione, insomma spazio condiviso, luogo di cultura, di incontro e di dialogo per la cittadinanza, dove si va per riflettere e confrontarsi: laboratori del domani. Naturalmente sarà rivolta la massima attenzione alla sicurezza dei visitatori e del personale, applicando tutte le misure previste dalla normativa come distanza fisica, obbligo di mascherina, dispenser per disinfettante e percorsi anti-assembramenti".