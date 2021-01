22 nuovi reperti per il Museo, la donazione di Pietrantonio Le ceramiche sono state assegnate all'istituto culturale dall'ex sindaco di Benevento

Un nucleo di 22 reperti archeologici è stato donato al Museo del Sannio da Antonio Pietrantonio, già Sindaco di Benevento. La volontà del donatore, manifestata all’Ente proprietario dell’Istituto con una lettera indirizzata al Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, che l’ha accettata con un atto formale a seguito dell’esame sui reperti condotto dal Direttore scientifico del Museo, Marcello Rotili. Di Maria ha voluto esprimere all’ex Amministratore di Palazzo Mosti il suo

personale e sincero ringraziamento e quello della Provincia tutta per il gesto.

La proposta di donazione, corredata da idonea documentazione, riguarda reperti che sono stati riconosciuti, con Decreto del Ministero dei Beni ed Attività Culturali, datato 1° agosto 2000, quali “opere di eccezionale interesse storico – artistico”.

La donazione dei reperti verrà esposta, su indicazione del Direttore Rotili, nella Sezione Archeologica dell’Istituto: è stata infatti ritenuta compatibile la collocazione delle 22 ceramiche nelle Sale poste al pianterreno del percorso espositivo del Museo del Sannio in coerenza con altre ceramiche del periodo di Caudium e Telesia. I reperti verranno collocati in nuove teche dal design simile a quelle già esistenti. Si arricchisce dunque di preziosi reperti il già prestigioso patrimonio

del Museo del Sannio.