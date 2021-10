Il borgo e il fiume, terza edizione con Arminio e Colasurdo La due giorni in programma ad Apice Vecchia e presso il Calore il 22 e 23 ottobre

Il borgo di Apice Vecchia e il fiume Calore saranno per il terzo anno consecutivo al centro dell’evento “Il Borgo e Il Fiume”, in programma i prossimi 22 e 23 ottobre, sul Fiume Calore all’altezza del Ponte Appiano e nel Castello di Apice Vecchia.

«Quest’anno – commenta Michele Intorcia, tra i promotori dell’iniziativa – c’è stato un forte appoggio dell’amministrazione di Apice, insieme alle tante associazioni locali che stanno sostenendo l’iniziativa, affinché l’evento potesse crescere e diventare un appuntamento annuale di discussione sul paesaggio, arricchito dalla presenza di intellettuali e artisti come Franco Arminio e Marcello Colasurdo. Il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro. Parole che rientrano nella Convenzione europea del paesaggio siglata a Firenze nel 2000 dagli Stati membri e che rappresentano la spinta portante de il Borgo e il Fiume: regolamentare bene il paesaggio costituisce fonte di benessere, di lavoro e di valore aggiunto per tutto il territorio. Per fare questo è necessario consolidare e in alcuni casi ricostruire il legame tra la collettività e i luoghi, fare rete con i Comuni e le tante realtà europee innamorate dell’Italia e fare una buona progettazione. Si parlerà dunque del nostro patrimonio storico, culturale, naturalistico e non si potrà non partire dal crollo dell’antico ponte borbonico».

La due giorni prenderà il via venerdì 22 ottobre alle ore 9:30 con una passeggiata naturalistica al fiume Calore con visita al Ponte Appiano, con le classi dell’IC Falcetti di Apice, guide: Orsola Pellino, filologa classica, gli assessori Elisabetta Pepe e Daniela D’Oro, l’ornitologo Antonio Porcelli.

23 ottobre – Borgo di Apice Vecchia, a partire dalla mattina. Visite guidate al borgo a cura dell’Infopoint (Forum dei Giovani e Pro Loco Apice). È necessaria la prenotazione email: infopoint@comune.apice.bn.it - numero: 3773452734.

Allestimenti al borgo: museo fotografico, proiezioni video storici, prodotti tipici e aziende agricole.

Alle ore 16:00, convegno “Il Borgo e il fiume – terza edizione” presso il Castello dell’Ettore. Interventi: Angelo Pepe, sindaco del Comune di Apice, Raffaele Bonavita, vicesindaco del Comune di Apice, Daniela D’oro, assessore alla Cultura, Elisabetta Pepe, assessore all’Ambiente, Andrea Minutolo, coordinatore scientifico Legambiente, Wanda Nuzzolo e Giuseppa Marotta, docenti “E. Falcetti” di Apice, Guido Ricci, psicologo di comunità, Nico Dorig, biologo di Monaco di Baviera; moderatore: Michele Intorcia, docente e giornalista. Ore 18.00, incontro con Franco Arminio, tra paesologia e letteratura. Ore 21:30, Marcello Colasurdo e Sfessania in concerto. Iniziativa patrocinata dal Comune di Apice, associazioni aderenti: bMagazine, Ribellarci, Forum dei Giovani di Apice, Proloco di Apice, Legambiente Medio Calore, Centro Cultura e Storia Apicese, Museo Ornitologo.

Tutte le attività previste dal presente programma saranno svolte seguendo i protocolli vigenti in merito alla prevenzione della diffusione del coronavirus e secondo la situazione epidemiologica del momento.