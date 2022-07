Prima che la via si faccia sentiero un laboratorio calcografico a Casa Turese Un gruppo di artisti romani lavorerà alla realizzazione di stampe per un fotolibro d’artista

La galleria d’arte “ Casa Turese” di Vitulano apre le porte del suo laboratorio calcografico, "Prima che la via si faccia sentiero", dove dal 10 al 17 luglio prossimi un gruppo di artisti romani lavorerà alla realizzazione di stampe per dar vita ad un fotolibro d’artista in edizione limitata.

Continua instancabile l’attività del fondatore Tommaso De Maria, che da dieci anni dà voce al panorama dell’arte contemporanea, offrendo così i propri spazi espositivi anche a giovani artisti. Dunque un dialogo che si arricchisce dilatandosi e accorciandosi, in questo nuovo ed importante progetto-evento dal titolo fortemente evocativo, che racchiude in sé l’eccezionale possibilità di poter vedere dal vivo come nasce una stampa calcografica attraverso varie tecniche come, la cianotipia e la puntasecca. Ma non solo, anche un invito speciale a scoprire la storia della Valle Vitulanese fatta di paesaggi e tradizioni peculiari e farlo attraverso questa straordinaria forma d’arte. Ricordiamo che durante la settimana dedicata al laboratorio sarà ancora possibile ammirare la mostra personale di Nicola Felice Torcoli “ La rivincita della natura”, allestita nella suggestiva location di Casa Turese.