Festival letterario Bisceglie, protagonista anche un po' di Sannio Alla tredicesima edizione anche la scrittrice Maria Pia Romano

Anche la città di Benevento sarà presente durante la tredicesima edizione del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico, che si svolgerà a Bisceglie dal 25 al 31 agosto. È la scrittrice Maria Pia Romano, con “Le stagioni del viaggio” (Besa Muci), a essere stata inserita nel prestigioso cartellone, promosso dall’Associazione Borgo Antico.

Ed è ormai tutto pronto per una delle più ricche edizioni di Libri nel Borgo Antico. Il Festival letterario coinvolgerà centinaia di autori, trenta case editrici locali e non, e appassionati che potranno riscoprire nelle strette vie del borgo biscegliese il piacere per la lettura. Saranno sei le piazze del centro storico che accoglieranno gli autori e gli appassionati nei giorni della rassegna. L’autrice presenterà il suo libro sabato 27 agosto alle Vecchie Segherie Mastrototaro a partire dalle ore 19:40.