Per le 'Giornate Europee del Patrimonio' nel Sannio aderisce anche Janua Doppia iniziativa al Museo delle Streghe di Benevento

Il 24 ed il 25 settembre 2022 tornano le Giornate Europee del Patrimonio che hanno come tema “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” e Janua- Museo delle Streghe di Benevento aderisce anche quest’anno all’iniziativa. “Nell’ottica della conservazione dei beni immateriali, Janua promuove l’evento 'C’era una volta… all’origine del mito'. All’interno del museo verrà allestita una postazione per i visitatori, ma anche per chi è semplicemente di passaggio, dove sarà possibile raccontare storie, favole e cunti della tradizione nonché antichi miti e leggende (appuntamento inserito all’interno degli orari di visita museale). Beni immateriali che saranno successivamente raccolti nell’archivio del museo stesso e saranno trasformati in corti”.

Sabato 24, alle ore 18.30, si terrà inoltre, presso la sala didattica Janua – Magistra Historiae del museo, la presentazione del libro “Fantàsia- la storia di Benevento si fa racconto” di Maria Scarinzi, Ideas edizioni. “Si tratta di una ludoconferenza dove grandi e piccini conosceranno i personaggi della storia e della fantasia della magica città – spiegano i promotori - e ne creeranno uno loro scegliendo il percorso che più preferiscono tra ArtCollage o ArtArgilla. Al nuovo personaggio creato, sarà poi consentito l’ingresso nel magico mondo di Fantàsia”.