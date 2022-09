Giornate europee del Patrimonio, aderisce anche la Rocca: spazio ai più piccoli Una due giorni al Museo Arcos dedicata soprattutto ai più giovani

Anche la Provincia di Benevento, attraverso Sannio Europa, agenzia che promuove e gestisce la Rete museale, ha aderito alle Giornate europee del Patrimonio 2022. Appuntamento al Museo Arcos, sezione egizia, dove andrà in scena una due giorni dedicata alla scoperta creativa e all'intrattenimento culturale dedicato soprattutto ai ragazzi.

Il 24 e il 25 settembre, alle 16,30, appuntamento con 'Fuga dal tempio di Iside', iniziativa che si inserisce nella rete di iniziative targate Musei Kids, la rete dei musei a misura di bambino. Con 'Fuga dal Tempio di Iside', i piccoli partecipanti saranno catapultati nel misterioso tempio della dea Iside, costruito dall'imperatore Domiziano. Un mondo affascinante di statue parlanti, un labirinto di indovinelli, rompicapi e un labirinto di enigmi che potranno essere risolti con successo solo attraverso la collaborazione tra i partecipanti.

“Le iniziative per i più piccoli di Musei Kids – spiega il presidente di Sannio Europa Giuseppe Sauchella– sono uno dei punti di forza della nostra offerta culturale e di promozione della Rete museale e hanno riscosso, tradizionalmente, numeri notevoli in termini di presenze. Sono sicuro che sarà così anche il 24 e 25 settembre per 'Fuga dal tempio di Iside'. Arricchiremo così nel Sannio le European Heritage Days (Giornate europee del Patrimonio) che, ricordo, è la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea”, conclude Giuseppe Sauchella.