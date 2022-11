Dalla storia al contemporaneo: a Benevento tanto da offrire, ora fare rete Così Ferdinando Creta, direttore artistico Museo Arcos

“Fare rete, creare un percorso che diventi offerta perché al momento abbia tante cose da offrire ma ancora non c'è l'offerta”. Così Ferdinando Creta, direttore artistico del museo Arcos di Benevento.

Un percorso considerato necessario per trasformare il fermento culturale del Sannio in occasione di sviluppo per il territorio. Da Benevento ai comuni della provincia infatti tante le iniziative promosse, ma Creta ribadisce: “Dovremmo mettere insieme tutte queste cose e farle diventare un'offerta che può essere anche il paesaggio, la gastronomia, l'enogastronomia soprattutto per il nostro territorio, le mostre d'arte, le rassegne culturali, la musica, gli eventi, i concerti e poi tutto il nostro patrimonio storico”.

Arte e storia per lo sviluppo

E dunque non solo valorizzazione dei beni storici e culturali, ma spazio anche al contemporaneo: “Abbiamo un patrimonio di alta qualità ed anche abbastanza attrattivo ma non basterebbe se non coniugassimo a questa offerta anche una proposta culturale del contemporaneo. Cosa che si sta facendo”.