Benevento, arriva Ubik LiberiTutti: l’inclusione sociale parte dal libro sospeso Nello spazio culturale oltre 13500 titoli e quasi 20000 testi alla portata di tutti

Approda anche a Benevento il libro sospeso. Un’operazione di generosità collettiva che fa bene in un’epoca di recessione nella quale l’accesso alla lettura non è per tutti. Dunque chi può paga e chi non può legge. Anche questo è la nuova libreria Ubik LiberiTutti. Un progetto ambizioso di inclusività ideato e realizzato da chi ha fatto dei libri una ragione di vita.

Si tratta di una struttura dall’aspetto industriale che nasce, dunque, volutamente in un contesto urbano in trasformazione, decentrato, ma ricco di potenzialità inespresse; famelico di luoghi di aggregazione nei quali costruire un’identità comunitaria.

Oltre 13500 titoli e quasi 20000 testi. Uno spazio culturale innovativo dotato di wi-fi, postazioni smart working e tavoli per accogliere studenti.

Molte le iniziative in programma; dalla presentazione di libri a letture tematiche affidate a lettori appassionati.

Tempo e spazio sarà dedicato anche ai più piccini mediante laboratori pensati proprio per bambini e adolescenti, per i quali la socialità e la condivisione costituiscono due degli aspetti fondamentali della crescita. In tal senso ci si adopererà per abbattere futili barriere legate al ceto di appartenenza o all’indirizzo di residenza.

Ubik LiberiTutti vuole essere un luogo accogliente e familiare dotato inoltre di un angolo destinato al benessere del palato che prevede uno spazio ad hoc per ricercate degustazioni di caffè. Il taglio del nastro è previsto per sabato 10 giugno in Via Lungo Sabato Bacchelli, 5.

"Perché una città senza librerie è una città senza cuore" ha rimarcato Ornella De Lucia di Ubik LiberiTutti Benevento che ha poi aggiunto: "In una città come Benevento, più che nelle grandi città è necessario creare un avamposto culturale per dare a tutti mezzi e strumenti per avvicinarsi al mondo della cultura".