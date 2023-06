La band sannita che suona giocattoli conquista talent inglese La Playtoy Orchestra alias i Trementisti giocattolo fanno impazzire il web: 800mila visualizzazioni

Prima hanno conquistato il pubblico inglese, poi il web. E' un momento magico per La Playtoy Orchestra alias i Trementisti giocattolo, la band sannita, originaria di Vitulano, che suona strumenti giocattolo ha regalato una memorabile interpretazione alla stagione 2023 del Britain's Got Talent con una performance da trasmettere direttamente in TV, senza passare estenuanti e severe selezioni.

Un successo ormai virale su YouTube e Social arrivando a oltre 800 mila visualizzazioni.

“Si tratta – ha spiegato il direttore della Playtoy Orchestra Fabrizio Cusani - di uno dei rari casi in cui una band italiana fa breccia nel mainstreem anglosassone, in una trasmissione seguita da oltre 50 milioni di telespettatori in tutto il mondo. In pratica, la Playtoy Orchestra, è stata riconosciuta definitivamente e internazionalmente, come la band che per prima ha proposto musica, per adulti e bambini, suonando esclusivamente giocattoli che emettono suoni”.

La band infatti muove i primi passi nel 2001. In questi 22 anni ha visitato tutti i continenti tranne l'Oceania: ha suonato in mezza Europa, Sud America, Cina, Corea del Sud e con due dischi all'attivo, ha tenuto spettacoli nei teatri di tutto il mondo e mai squisitamente per le comunità italiane all'estero. La forza della performance della band sta nell'avvicinare, i bambini e le loro famiglie, ai teatri e al mondo della musica classica, un mondo considerato colto, difficile ma che in realtà può essere semplice e divertente come un giocattolo! Va detto e sottolineato che mamma RAI ha accompagnato la band nel suo percorso di sperimentazione. La prima performance dal vivo della Playtoy Orchestra, infatti, si é svolta nella storica sala A di via Asiago, in diretta su RadioDue nel programma di Francesco Adinolfi "Ultrasuoni Cocktail" nel 2003. Invitati anche al "Ruggito del Coniglio", sempre nella sala A di Radio RAI, la band fu avvicinata da Giancarlo Magalli, tra il pubblico a seguire il live. Le sue parole furono: "ascoltare la vostra musica per radio é come assistere a una spogliarellista in filodiffusione...si perde il meglio"! Seguirono così gli inviti ai "Raccomandati" di Carlo Conti il 16 novembre del 2004 e due inviti a "Piazza Grande" e "I Fatti Vostri" il 24 settembre 2010. Più di recente, nel 2018 anche l'invito di Amadeus a "I soliti Ignoti"...ma nel frattempo la Playtoy Orchestra aveva, sempre in diretta Rai, duettato, prima con il Piccolo Coro dell'Antoniano e poi con l'orchestra Sinfonica della RAI di Torino nella trasmissione "Gran Concerto" con la regia di Sergio Japino e Raffaella Carrá. Ora, la band, composta da 7 musicisti e pronta a tornare da mamma Rai per raccontare lo straordinario percorso che ha realizzato in questi anni e per svelare quale sia stata la "trovata originale" che l'ha condotta a conquistare il pubblico Anglosassone: le grandi Opere classiche che hanno ispirato Freddy Mercury nel comporre "Bohemian Rhapsody".

La Playtoy Orchestra è composta da: Fabrizio Cusani, Direzione e giocattoli, Gianpasquale Cusano, percussioni giocattolo, Giorgio Stefanelli, pianola Bontempi, Rocco Calò, fisarmonichetta di plastica, Giuseppe Caruso, Batteria di 30 cm, Gioele Cerulo, chitarrista/basso, Massimiliano Maresta, giocattoli.