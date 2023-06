Da l'Amica geniale e Mare fuori ad una serie tv girata a Benevento Oggi incontro con il direttore della Film Commission Campania, Maurizio Gemma

Benevento potrebbe ospitare una mini serie tv dai contenuti sociali importanti per i giovani.

È l'annuncio del direttore della Film Commission della Regione Campania, Maurizio Gemma, oggi in città per un incontro promosso dalla Commissione cultura del Comune e gli operatori del settore.

"È l'inizio di un percorso - ha spiegato il presidente della Commissione, Mara Franzese - a cui stiamo lavorando da tempo. Vogliamo capire come ospitare qui produzioni cinematografiche e partiremo da chi già si adopera in questo settore, cercando di sostenerli con giusti consigli. Ci saranno altri incontri"

Ha messo in evidenzia le potenzialità della città, l'assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini. "Ci candidiamo a diventare la città dei due siti UNESCO, è un momento davvero importante".

"La nostra Film commission - ha chiarito Gemma - ha intenzione di sostenere l'intero territorio della regione Campania ma vi sono chiaramente aree con una più spiccata vocazione, o riferimenti di carattere industriale e imprese specializzate he possono favorire la produzione di processi audiovisive.

La produzione di audiovisivi ha a che fare con l'industria, oltre che con l'estro, e dunque come gli altri comparti dell'industria innerva processi e orienta investimenti dove ravvisa delle convenienze.

Dal 2016 abbiamo una legge regionale per l'audiovisivo che ci ha consentito grandi passi avanti mettendo in campo una particolare capacità riguardo all'attrazione e all'accoglienza di produzioni cinematografiche sul territorio, penso all'Amica geniale o mare fuori. Credo che pian piano, in collaborazione con le istruzioni locali e le associazioni del territorio, possiamo radicare processi anche nel Sannio. Qui abbiamo l'esempio di Sant'Agata dei Goti ma vogliamo spingere anche sull'area di Benevento che ha tutte le premesse per ospitare queste produzioni".

Essenziale preparare dunque il territorio per accogliere le produzioni e accompagnare un processo di crescita dei professionisti e delle imprese specializzate sul territorio.

"E non mancheranno - chiosa Gemma-, in pochi anni, come abbiamo fatto su Salerno con la serie dell'avvocato Malinconico delle iniziative".

E quindi l'annuncio: "Con un'importante società di produzione italiana valutiamo la possibilità di ospitare qui una mini serie televisiva con importanti contenuti sociali per i giovani".