Nella città delle streghe arrivano i vampiri "Cultura in Cortile" ospita Paolo De Ceglia, divulgatore scientifico anche per Rai Scuola

I Vampiri arrivano nella Città delle Streghe: “Cultura in Cortile” lunedì 3 luglio, alle ore 18, nel cortile di Palazzo De Simone, in Piazza Arechi II, ospita il prof. Francesco Paolo De Ceglia, professore di Storia della Scienza nell’Università di Bari e noto divulgatore scientifico anche per il canale di Rai Scuola. Un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso storie e resoconti che hanno, oramai, preso posto nel nostro immaginario in bilico tra dubbi scientifici, paure ancestrali, superstizione e miti letterari. Come scrive De Ceglia nell’introduzione del suo ultimo libro, Vampyr. Storia naturale della resurrezione, appena uscito per i tipi di Einaudi, “Io posso non credere nei vampiri, ma loro credono in me. E sono perfettamente in grado di rivelare chi io sia”. Un incontro di cultura scientifica e divulgazione, in cui chiedendosi chi sono e da dove vengono i vampiri, si finirà per scoprire qualcosa di più a proposito del nostro sguardo sul mondo e su chi lo abita.

Francesco Paolo De Ceglia è uno studioso del pensiero scientifico moderno, in particolare nei suoi rapporti con la teologia e la storia culturale. Più volte ricercatore invitato presso il Max Planck Institut per la Storia della scienza di Berlino, dal 2018 è Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” con sede nell’ateneo barese. Noto divulgatore scientifico anche per il canale Rai Scuola, tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo, sempre per Einaudi, Il segreto di San Gennaro. Storia naturale di un miracolo napoletano (2016), e, insieme a Lorenzo Leporiere, La pitonessa, il pirata e l’acuto osservatore. Spiritismo e scienza nell’Italia della belle époque, con la prefazione di Massimo Polidori (Editrice Bibliografica, 2018).