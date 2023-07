Piazza Pacca, Mastella a Rubano: "Sangiuliano? Agli atti solo opposto verità" Il sindaco: "Grato per quanto farà il ministro, ad ora c'è solo un'interrogazione"

"Le comunico che sarò ben lieto di ringraziare il Ministro Sangiuliano per quanto farà. Per ora rimane agli atti solo la sua interrogazione parlamentare il cui contenuto è l’opposto della verità dei fatti", è il testo della lettera di riscontro inviata dal sindaco di Benevento Clemente Mastella al parlamentare Francesco Maria Rubano che gli aveva inviato una missiva relativa alla vicenda degli scavi archeologici in piazza Cardinal Pacca.