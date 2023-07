Longobardi sulla via Micaelica: seconda edizione a Molinara il 22 e 23 luglio Nella splendida location del borgo antico tra rievocazioni storiche, prodotti tipici e tanto altro

Dopo il successo della prima edizione torna “Longobardi sulla via Micaelica: il Cammino di Barbato”. Evento che si svolgerà nella meravigliosa cornice del borgo antico di Molinara, con un ricchissimo programma che vedrà i vicoli e gli scorci della splendida location pronti a ricevere avventori con prodotti tipici locali, rievocazioni storiche, musica, artigianato e laboratori per bambini, spettacoli, tornei, tiro con l'arco e non solo.



Ecco il programma

SABATO 22 LUGLIO

ore 17:00 – Palazzo Ionni

Convegno: “Il cammino di Barbato”, saluti di Giuseppe Addabbo, sindaco di Molinara e don Sergio Ingegno, parroco di Molinara

Antonello Belmonte: “La via Micaelica tra presente e futuro”

Alessio Fragnito: “Gli elementi militari della Vita Barbati”

Monsignor Mario Iadanza: “La figura di San Barbato tra storia e leggenda”. Modera Elena Percivaldi

ore 18:30 – Palazzo Ionni

Uscita dal palazzo della nobiltà longobarda e corteo storico fino all’ingresso del borgo antico

ore 19:00 – Borgo antico, vico Bastioni

"Histrigam: un processo longobardo”, spettacolo di rievocazione storica

ore 19:30 – Borgo antico, corso Umberto I e via Recinto

Apertura stand enogastronomici, banchi di artigianato, banchi didattici di archeologia sperimentale, campo di tiro con l’arco storico e di lancio dell’ascia

ore 20:00 – Borgo antico, vico Santa Maria

“Sotto giuramento: il sacro nelle leggi dei Longobardi”, incontro di divulgazione storica con Gustavo Adolfo Nobile Mattei

ore 21:00 – Borgo antico, Vico Bastioni

"Le giullarate", spettacolo comico per adulti e bambini a cura di Teatro Eidos

ore 22:00 – Chiesa di Santa Maria dei Greci

Concerto di musica medievale a cura di Odor Rosae Musices

ore 23:00 – Borgo antico, vico Bastioni

Partenza della ronda di guardia, percorso guidato per adulti e bambini

ore 24:00 – Borgo antico, vico Bastioni

“A ferro e a fuoco” spettacolo d’arme e di fuoco a cura di Benevento Longobarda, Fortebraccio Veregrense e Cavalieri del Giglio

DOMENICA 23 LUGLIO

ore 9:00 – Piazza San Rocco

Escursione lungo il percorso francigeno micaelico di Molinara. Sono richiesti una buona preparazione fisica ed un equipaggiamento adeguato

ore 10:30 – Palazzo Ionni

Incontro di divulgazione storica "San Michele e i Longobardi" con Elena Percivaldi, Concetta Nicolai, Silvia Scorrano

ore 12:00 – Borgo antico, corso Umberto I e via Recinto

Apertura stand enogastronomici, banchi di artigianato, banchi didattici di archeologia sperimentale, campo di tiro con l’arco storico e di lancio dell’ascia

ore 12:00 – Palazzo Ionni

Laboratorio di manipolazione dell’argilla per bambini a cura di ceramiche artistiche Evergreen

ore 12.30 – Borgo antico, porta Ranna

Inizio visita guidata del borgo antico

ore 15:00 – Palazzo Ionni

Inizio della caccia al tesoro a squadre per bambini

ore 16:00 – Borgo antico, porta Ranna

Inizio visita guidata del borgo antico

ore 17:00 – Borgo antico, vico Bastioni

Laboratorio di scherma storica per bambini a cura di Benevento Longobarda, Fortebraccio Veregrense, Cavalieri del Giglio

ore 18:00 – Borgo antico, vico Santa Maria

“I Longobardi: un popolo alle radici della nostra storia”, incontro di divulgazione storica con Elena Percivaldi

ore 19:00 – Borgo antico, vico Bastioni

“La guerra dei Longobardi”, dimostrazioni di schieramenti in battaglia con Benevento Longobarda, Fortebraccio Veregrense e Cavalieri del Giglio

ore 20.00 – Borgo antico, vico Santa Maria

Presentazione del libro: “Il ducato longobardo di Benevento” con gli autori Alessio Fragnito e Vincenzo Grella

ore 21.00 – Chiesa di Santa Maria dei Greci

“Le antifone di San Barbato”, canto beneventano a cura di OrbiSophia

ore 21:30 – Borgo Antico, Vico Bastioni

“Passeggiando nella Storia”, spettacolo comico per adulti e bambini a cura di Teatro Eidos e Benevento Longobarda

ore 22:30 – Borgo Antico, Vico Bastioni

Torneo di spada e scudo in armatura a cura di Benevento Longobarda, Fortebraccio Veregrense e Cavalieri del Giglio

ore 23:30 – Chiesa di Santa Maria dei Greci

Partenza della ronda di guardia, percorso guidato per adulti e bambini

ore 24:00 – Borgo antico, Vico Bastioni

"Il guerriero che sfidò la Morte", spettacolo di rievocazione storica a cura di Benevento Longobarda