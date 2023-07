Al Teatro Romano torna la lirica con Carmen e Rigoletto A fine luglio i due capolavori in scena a Benevento

In uno dei teatri Romani più belli e tra i meglio conservati del Mezzogiorno d’Italia, vanno in scena due ′capolavori′ della lirica internazionale. S’inizia il 30 luglio con ″Carmen″, l’Opera più famosa di Georget Bizet per proseguire il 1 agosto con ″Rigoletto″ di Giuseppe Verdi. Ecco il cartellone ″Lirica al Teatro Romano″ di Benevento.

Nel panorama lirico campano, meridionale e soprattutto italiano, annualmente la Lirica al Teatro Romano è stato tra gli appuntamenti musicali di più lunga durata, dagli anni ′70 ai primi anni del 2000, per poi essere abbandonato e quasi totalmente dimenticato soprattutto dalle nuove generazioni. Nelle due serate dedicate alla sua ′rinascita′, saranno presenti artisti di livello internazionale che faranno rivivere, a melomani ed appassionati, le emozioni e la magia di una grande Opera in scena nel Teatro Romano di Benevento. Tra i primi siti archeologici ad entrare, in virtù della Legge 800, nel filone ministeriale della ″Lirica″ ordinaria estiva.

I protagonisti delle due Opere saranno magistralmente accompagnati dalla ″musica dal vivo″ dell’Orchestra Internazionale della Campania, composta da 50 elementi e dal Coro ″Giuseppe Verdi″ di Roma, integrato da elementi di Benevento. Dal Coro dei monelli, a cura di Mina Minichiello e Accademy Fantasy. Dal Corpo di danza di Saveria Cotroneo, illustre docente sannita e ideatrice delle coreografie.

“Lirica al Teatro Romano”, con la direzione artistica del M° Leonardo Quadrini e la produzione di ″MusicaInsieme″ arl di Benevento, si pone l’ambizione di riaccendere una luce su una manifestazione tanto gloriosa quanto dimentica. E farlo insieme a tutti coloro che ancora pensano sia possibile mantenere ′viva′ una tradizione musicale, una volta vanto ed orgoglio del Capoluogo sannita.

«Era un evento consolidato e sempre atteso –dichiara il promotore, maestro Leonardo Quadrini- che contribuiva a far conoscere la nostra terra grazie al fortunato connubio tra l’opera lirica e la spettacolare architettura del teatro Romano, che diventa il palcoscenico naturale di queste rappresentazioni all’aperto, uno dei Teatri considerato tra i più belli del Meridione. Ogni anno l’evento – dal 1969 - richiamava appassionati da tutte le province limitrofe e da fuori regione, che venivano ad assistere agli spettacoli per vivere un’emozione unica, magica. Quest’anno riportiamo la Lirica al Teatro Romano solo grazie ad una provocazione di MusicaInsieme, coadiuvati da pochi… devo dire illuminati amici».

«La decisione, devo dire anche coraggiosa, di riportare la Lirica nel nostro Teatro basandoci sulle nostre uniche forze –aggiunge Leonardo Quadrini- l’ho presa dopo la nomina a Direttore artistico del Festival in Toscana “Lirica in piazza”, a Massa Marittima, dove un paesino di 10mila anime organizza da 36 anni ben tre ′titoli′ lirici. Mentre Benevento, Città Unesco, dalla gloriosa storia, con un Conservatorio sul territorio e tante Associazioni con contributi FUS e regionali, non riesce, purtroppo, ad esprimere e a recuperare questa esaltante tradizione!».