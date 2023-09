'Il Mondo figurato', due giorni dedicati alla letteratura per l'infanzia Sabato e domenica la proposta del Comune di Benevento

Due giorni dedicati alla letteratura per l’infanzia e al mondo dei ragazzi. Sabato 16 settembre e domenica 17 settembre Benevento ospita ‘Il Mondo figurato’, festival delle storie scritte e illustrate ideato e organizzato dal Comune di Benevento, dall’Associazione Condividiamo APS e aperto al contributo attivo di tutti gli aderenti al Patto locale per la lettura, delle Scuole e delle librerie del territorio. La kermesse di avvale delle collaborazioni di Nati per Leggere Campania, Asia, Gesesa e Strega Alberti.

L’evento è stato realizzato con il contributo del Centro per il Libro e la Lettura grazie al progetto Book Academy, un percorso formativo sull’educazione alla lettura, che vede Condividiamo APS capofila.

Il progetto, presentato a Novembre 2022 proprio a Benevento, ha visto la partecipazione di 60 docenti delle province di Benevento e Avellino e culminerà con gli appuntamenti del festival.

Il tema scelto riprende il titolo del primo “albo illustrato” della storia, ‘Orbis Sensualium Pictus’ (Il mondo illustrato delle cose visibili -1658), di Giovanni Amos Comenio, filosofo, teologo e pedagogista di origine ceca. Un’opera poderosa che puntava per la prima volta sulle immagini, accompagnate da un testo essenziale e snello, interamente pensato per i bambini e i ragazzi, capace di coniugare l’immediatezza delle figure con i grandi temi dell’esistenza.

Ospiti della prima edizione saranno Grazia Gotti, Alessandra Valtieri, Federica Iacobelli, Sonia Antinori, Roberto Ghiaccio, Giovanni Colaneri, Serenella Vezzi e Paola Caruso.