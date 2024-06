Janare e danza: Benevento accoglie Struscio di Streghe Oltre 300 ballerini per la tre giorni in scena dal 5 al 7 luglio

Declinare il tema più caratteristico della città di Benevento: le streghe all'arte della danza. E' l'obiettivo di Struscio di Streghe, l'evento alla sua seconda edizione si terrà in città il 5-6 e 7 luglio. Questa mattina a Palazzo Paolo V la presentazione del concorso coreutico promosso dall'associazione Terre Magiche Sannite e dalla compagnia Balletto di Benevento e che, forte del successo dell'anno scorso, raddoppia.



A Benevento 300 danzatori

“Ci aspettiamo grande fermento – conferma Carmen Castiello, direttrice artistica – basti pensare che dai 150 del 2023, questa volta abbiamo 300 partecipanti”. Un momento per declinare la figura delle streghe di Benevento, le Janare emblema del Sannio che costituiscono un prezioso patrimonio culturale e folcloristico. E dunque la città ospiterà ballerini provenienti da diverse città italiane. “Il concorso aggiunge Castiello - ha l'intento di promuovere progetti coreografici incentrati sulla figura della janara sapendo cogliere la complessità antropologica e culturale del fenomeno”.

Il concorso, laboratori e la Parata delle Janare

Durante la tre giorni anche tre laboratori con musica dal vivo in Piazza Santa Sofia, piazza Roma e nei pressi dell'Arco di Traiano così da esaltare anche la bellezza della città.

Particolare momento scenografico la Parata delle Janare in scena sabato 6 luglio dalla Rocca dei Rettori a Piazza Roma.

La madrina dell'evento – per la regia di Linda Ocone - sarà Erminia Gambarelli, Direttrice del Teatro dell'Opera del Cairo, mentre la giuria sarà composta da: Luciano Maria Cannito, Presidente; Coreografo e regista, nonché Presidente del Teatro Nazionale della Città di Napoli; Giuseppe Ilario, Direttore del Conservatorio ‘Nicola Sala’ di Benevento; Hassan Eltabie, Primo Ballerino del Teatro dell'Opera del Cairo e Amilcare Jose’ Lombardi, stilista, Maison Lombardi Haute Couture.

Un brand per promuovere il turismo

“Puntare sulla figura della strega che caratterizza universalmente Benevento è un momento essenziale per la crescita turistica della città” ha evidenziato Mario Collarile, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione.

Un percorso che ha visto convergere anche gli altri protagonisti del momento di presentazione: il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi; l'assessore al Turismo del Comune Attilio Cappa, il presidente della Fondazione Carmine Ricciardi e Ferdinando Creta, direttore artistico del Museo Arcos.