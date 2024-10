"L'Evento": Renato Giordano presenta il suo libro Domenica 20 Ottobre a San Vittorino: dialogherà con l'autore Rosanna Vigorito

Il regista, Renato Giordano, è lieto di annunciare che domenica 20 ottobre alle ore 18:30, presso l’Auditorium San Vittorino di Benevento, si terrà la presentazione del suo libro in uscita “L’Evento” - Iacobacci Editore, appuntamento in programma della 12^ edizione di “Autunno Chitarristico” con il coordinamento artistico di Piero Viti ed organizzato dal Conservatorio di Musica “Nicola Sala”.



Dialogherà con l’autore Rosanna Vigorito.



Nel corso dell’incontro interverranno: il sindaco di Benevento, Clemente Mastella; il presidente della Provincia, Nino Lombardi; il presidente ed il direttore del Conservatorio di Musica “N. Sala”, Caterina Meglio e Giuseppe Ilario.

Il libro vuole essere una guida per un approccio semplificato ed efficace all’evento e alla sua corretta realizzazione. Per tale motivo si procederà dal generale al particolare, esaminando l’etimologia stessa del termine evento, le varie tipologie e ciò che in letteratura viene affermato su una possibile classificazione. Si analizzeranno sequenzialmente le fasi che sottendono l’organizzazione di eventi, con un focus sul progetto artistico, sulla figura dell’Event manager oltre che sull’aspetto finanziario, passando anche per l’importanza del marketing e della comunicazione per la corretta riuscita di un evento e ciò che concerne l’impatto di questo sul territorio che lo ospita. Procedendo verso il particolare un’altra parte importante del volume è dedicata agli aspetti più propriamente tecnici, come l’esame del ruolo della Siae, ai permessi e alla tutela degli artisti, arrivando all’agibilità Inps ex Enpals fino a chiarire i ruoli nella sfera degli obblighi fiscali. L’intento è quindi, quello di consegnare a chiunque si predisponga, anche per la prima volta, all’organizzazione di un evento, un lavoro aggiornato al nostro tempo e quanto più possibile privo di tecnicismi estremi.

Il termine Evento (dal latino Eventus ovvero Eventum, cioe` venuto fuori, rivelato) rappresenta qualcosa che già si e` verificato o si può verificare. Gli eventi, intesi come manifestazioni programmate dall’uomo, non sono una novità dell’epoca moderna o contemporanea, anzi, sono sempre esistiti basti pensare tra gli altri, alle manifestazioni sportive e non, che si svolgevano nella vecchia Pompei prima dell’eruzione. Questo fenomeno nel corso degli anni ha conquistato una dimensione sempre piu` rilevante fino a diventare un elemento fondamentale per la società e il luogo nel quale si svolgono, in termini di attrattiva turistica e intrattenimento. Tutto ciò ha favorito la nascita di un vero e proprio management del settore che mette in campo esperti e studiosi di gestione delle imprese di servizi, turismo, marketing e altre discipline. Il volume passa in rassegna tutto ciò che riguarda l’evento a trecentosessanta gradi, definizioni, classificazioni, tipologie, i diversi tipi di impatti che questo ha sul territorio e fornisce una guida completa su come ideare un evento analizzando nel dettaglio ogni sua fase, dall’ideazione alla verifica dei risultati. Una parte del manuale, inoltre, e` dedicata all’aspetto contrattuale passando in rassegna lediverseformecontrattualivigentidaquellepiu`diffuseaquellemeno.Illettoreavra` quindi a disposizione tutte le indicazioni necessarie per il corretto espletamento di un evento, avendo la possibilità di muoversi agevolmente e di acquisire dimestichezza concertificatidiagibilita`,obblighifiscali,assicurazionietuttocio`chee`pertinentealla sfera burocratico/amministrativa e inoltre, avrà la possibilità di confrontarsi e comprendere i meccanismi insiti alla SIAE e il relativo tariffario per tipologia di eventi aggiornato al 2024.