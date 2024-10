Halloween al museo … Fuga dal Tempio di Iside L'iniziativa riservata ai bambini presso la Sezione Egizia del Museo del Sannio

E’ tutto pronto per “Halloween al museo … Fuga dal Tempio di Iside”, l’iniziativa in programma per giovedì prossimo (ore 17,30), in occasione della festa di Halloween, presso la Sezione Egizia del Museo del Sannio di Benevento, riservata ai bambini.

A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale).

I piccoli partecipanti con proiezioni video verranno catapultati nel misterioso tempio della dea Iside, costruito dall’imperatore romano Domiziano. Statue che parlano, indovinelli, rompicapo, intuito, logica e, soprattutto, collaborazione tra i partecipanti saranno necessari per risolvere gli enigmi e completare il gioco con successo. L’iniziativa rientra nel programma “Avventura nella storia” ideato e realizzato da “Sannio Europa”.