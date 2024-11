Cleopatra... quando la regina d'Egitto fece tappa a Benevento Parte domani la rassegna: “Avventure e passioni del Mediterraneo"

Benevento e la sua storia, i suoi luoghi speciali, i segni delle civiltà che ha ospitato e che l'hanno arricchita di segni tangibili. E' un viaggio nell'identità del Mediterraneo “Avventure e passioni del Mediterraneo. Egitto - Roma - Grecia” la rassegna promossa da “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale) con l'Università degli Studi del Sannio. Una rassegna letteraria che esplora il fascino delle civiltà antiche del Mediterraneo e in cui ogni evento rappresenta un’opportunità per approfondire storie e personaggi emblematici del mondo antico, coinvolgendo importanti studiosi e presentata questa mattina presso il “Giardino del Mago” – Palazzo Casiello in Piazza Santa Sofia a Benevento.

“In collaborazione con il DEMM dell’Unisannio – ha detto L'amministratore di Sannio Europa Raffaele Del Vecchio – con questa rassegna intendiamo valorizzare i nostri siti attraverso le opere di grandi studiosi per attirare nel Sannio appassionati anche da fuori provincia”.

Plaudendo alla iniziativa il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha sottolineato “che eventi come questo servono ad esaltare le ricchezze che abbiamo. Anzi è nostra intenzione che la rete museale debba relazionarsi con tutto il territorio provinciale”.

Oltre a Lombardi e Del Vecchio all’incontro con i giornalisti sono intervenuti il professor Gaetano Natullo (Direttore DEMM presso Unisannio) e la professoressa Aglaia McClintock (delegata alla Cultura DEMM Unisannio) che ha chiarito “L'Appia è il filo conduttore delle innumerevoli civiltà del Mediterraneo. E Benevento né è snodo importante, attraversato dalle stesse civiltà. Domani – anticipa – cominceremo parlando di Cleopatra e, considerando che è stata a Roma, è sicuramente passata anche da Benevento”.

E domani, infatti, la rassegna prenderà il via con un appuntamento in programma alle ore 17, al Museo Arcos: Presentazione di Cleopatra. Una donna di Aldo Schiavone, dedicato all’Egitto.

Si prosegue mercoledì 11 dicembre 2024 - Ore 17:00, Museo Arcos: Presentazione di Frontiera di Gianluca De Sanctis, che racconta la Roma antica.

Nel gennaio 2025 - Museo del Sannio: Presentazione di Imperium. Il potere a Roma di Giovanni Brizzi, un’opera che esplora il potere nella Roma antica.

A maggio 2025 - Ore 17:00, Giardino del Mago: Presentazione di Saffo, la ragazza di Lesbo di Silvia Romani, un viaggio nella Grecia antica.