Benevento Libraria presenta "Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa" Mercoledì 27 novembre 2024, con inizio alle ore 10, al Teatro de La Salle

Mercoledì 27 novembre 2024, con inizio alle ore 10, nell’elegante cornice del Teatro de La Salle (già Teatro De Simone) in Piazza Arechi II, Benevento Libraria presenta il libro “Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa” scritto dal giornalista Ciro Cacciola con l’editor Maria Francesca Rubino. L’incontro, promosso dal Comune di Benevento, Assessorato alla Cultura e alle Biblioteche, in collaborazione con la Fondazione Benevento Città Spettacolo, sarà introdotto da Maria Cristina Donnarumma, docente di lettere e amica della domenica, con l’intervento del Sindaco di Benevento, Mario Clemente Mastella, degli Assessori alle Politiche sociali, Carmen Coppola, e alla Cultura e Biblioteche, Antonella Tartaglia Polcini, e la partecipazione di Giuliana Ippolito, giornalista e docente di filosofia morale, e Lorenzo D’Amelio, regista, produttore e sceneggiatore, che dialogheranno con l’autore.

Tratto dalla novellizzazione della sceneggiatura scritta dal produttore Roberto Proia, per l’omonimo film in uscita nelle sale italiane dallo scorso 7 novembre, diretto da Margherita Ferri con l’attrice Claudia Pandolfi nel ruolo della madre, con Samuele Carrino nel ruolo di Andrea e con una nuova canzone di Arisa nella colonna sonora, il libro è ispirato alla vera storia di Andrea Spezzacatena che il 20 novembre 2012, a soli 15 anni, si tolse la vita dopo essere stato vittima a scuola di ripetuti episodi di bullismo e cyberbullismo attraverso un profilo falso su Facebook aperto da alcuni suoi compagni per insultarlo e deriderlo. Strutturato come un romanzo, il libro,

come il film, immagina ed estende la vita di Andrea prima del suo tragico epilogo: gli anni dell’infanzia e della preadolescenza, le vacanze, l’allegria, i giochi, gli amici, la famiglia ancora unita prima della separazione dei genitori, la passione per la musica e per il cinema, gli “amori”. E poi, inevitabilmente: l’adolescenza, i “pantaloni rosa”, il dolore, la tristezza, la spietatezza dei coetanei, le persecuzioni sui social network, la fine della serenità. L’adolescenza è un periodo difficile, e basta un solo passo “falso” per attirare la derisione dei compagni. Nel caso di Andrea, è bastato andare a scuola con un paio di jeans inizialmente rossi che, a causa di un lavaggio sbagliato, erano diventati rosa. Ma fino a che punto una presa in giro è senza conseguenze? E qual è il limite oltre il quale uno scherzo diventa abuso? Cosa può spingere un ragazzino di soli 15 anni a convincersi di

non avere vie d’uscita?

Nel 2013 l’editore Graus aveva pubblicato il libro dal titolo “Andrea oltre il pantalone rosa”, scritto dalla madre di Andrea, Teresa Manes, presentato nelle scuole di ogni ordine e grado per spiegare ai più giovani come le parole, a volte, possano uccidere. Nel 2022, Eagle Pictures aveva contattato la casa editrice con l’idea di realizzare un film su Andrea e, nel 2024, durante la lavorazione del film, aveva chiesto all’editore Graus di pubblicare un nuovo libro, tratto dalla sceneggiatura del film. Ciro Cacciola, responsabile dei progetti speciali della casa editrice, dopo essersi impegnato con passione affinché il libro della madre di Andrea, pubblicato nel 2013, potesse diventare un film, ha voluto condividere l’emozione, lo storytelling e la ricerca di questa scrittura con Maria Francesca Rubino (Napoli, 1999), giovane editor alla sua prima esperienza letteraria.

L’incontro, aperto a tutti, è diretto soprattutto ai docenti e agli alunni delle Scuole secondarie di secondo grado, previa prenotazione, con l’indicazione del numero dei partecipanti, all’indirizzo e-mail della Biblioteca comunale: biblioteca@comunebn.it, entro martedì 26 novembre 2024. L’Ufficio della Biblioteca comunale ha previsto la possibilità di organizzare due turni nell'arco della mattinata, al fine di garantire la partecipazione attiva delle Scuole interessate e per vivere la bellezza della lettura condivisa come crescita personale, in un clima altamente formativo. In base all’ordine cronologico e al numero delle prenotazioni pervenute, sarà reso noto, con

apposita comunicazione, inviata alle Scuole prenotate, l’orario dell’eventuale turno mattutino di

partecipazione.