Benevento 'accende' il Natale: si inaugura venerdì Nona edizione per l'evento InCanto di Natale

Si terrà venerdì il momento di apertura della nona edizione di InCanto di Natale, la rassegna di eventi natalizi coordinata da Renato Giordano e organizzata dal Comune di Benevento e dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo.

E' quanto annunciano il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, ed il presidente della Fondazione Benevento Città Spettacolo, Oberdan Picucci.

L’evento inaugurale è in programma per venerdì 29 novembre, con inizio alle ore 17:00, in Piazza Santa Sofia, con il concerto delle voci bianche delle scuole di Benevento, in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”, e con l’accensione delle luminarie di Corso Garibaldi.

Seguiranno, alle ore 18:00, l’apertura della Casa di Babbo Natale, in Piazza “F. Torre”, appuntamento imperdibile per i più piccoli, e l’inaugurazione dei mercatini natalizi e delle mostre di Natale in programma.

Tra gli eventi inaugurali, il primo appuntamento con “Note Luminose”, organizzato in collaborazione con Enel Energia: dalle ore 18:30, al via la coinvolgente performance della Street Band “Boomerang Orkestra”, la cui musica risuonerà per tutto il centro storico, con un’esplosione di ritmo ed energia.

“InCanto di Natale” proseguirà fino all’Epifania, con un ricco programma di immagini, suoni, luci e colori, spettacoli, musica, teatro, danza, letture, mostre, mercatini, e con il villaggio di Babbo Natale.

Il calendario completo degli eventi, che quest’anno si arricchisce con i “Percorsi di Luce”, a cura dell’Unità pastorale “San Filippo Neri”, è disponibile su www.cittaspettacolo.it.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo luminoso ed emozionante viaggio, per vivere insieme, nella bellezza della tradizione, il vero spirito del Natale.

Di seguito il programma del 29 Novembre di InCanto di Natale:

Piazza Santa Sofia ore 17:00: Inaugurazione InCanto di Natale - Coro delle voci bianche delle Scuole di Benevento (in collaborazione con il Conservatorio di Musica “N. Sala”

Piazza Federico Torre: Dalle ore 18:00 alle ore 20:00 - Villaggio di Babbo Natale; Ore 18:30 – Note Luminose con Enel Energia - Boomerang Orkestra Inaugurazione di Mercatini e Mostre

Piazza IV Novembre: Castagne e vino novello a cura di Masseria Frangiosa, Mercatini di Natale, Gusto e artigianato a cura dell’Associazione di Promozione Sociale “Sannitamania” - Giostre incantate Palazzo Paolo V

“Il presepe nel presepe di Morcone”. Mostra Fotografica a cura del Circolo Fotografico Sannita A.P.S