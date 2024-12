"Il paese dei sogni": c'è Babbo natale va in pensione Domenica 15 dicembre alle ore 17,00, presso il rinnovato Teatro de La Salle

Grande attesa per il primo appuntamento della ventunesima edizione de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, che si aprirà domenica 15 dicembre alle ore 17,00, presso il rinnovato Teatro de La Salle con lo spettacolo della stessa Compagnia Teatro Eidos “Babbo natale va in pensione”, scritto e diretto da Virginio De Matteo, con Raffaella Mirra, Mimmo Soricelli e Vincenzo De Matteo, scene a cura di Claudio Mirra.

Dalle note di regia: “Babbo Natale, dopo secoli e secoli di onorato servizio, sentendo il peso degli anni decide di andare in pensione. A chi lasciare il suo prestigioso incarico? Bisogna trovare qualcuno che possa essere apprezzato e amato da tutti i bambini del mondo, soprattutto qualcuno che abbia esperienza nella costruzione e distribuzione di ogni genere di giocattolo. È presto fatto! Babbo Natale mette sotto esame i suoi due assistenti sottoponendoli a una serie di prove, finite le quali sceglierà il suo degno successore. Ci riuscirà? Lo spettacolo, molto godibile e divertente grazie alle innumerevoli situazioni comiche che verranno a crearsi durante la gara tra i due assistenti, propone i personaggi caratteristici del Natale cari ai bambini e si sviluppa tra colpi di scena e gags comiche, coniugando tradizione ed attualità, quotidiano e fiabesco”.

In occasione del primo spettacolo sarà premiato Giuseppe Casazza, vincitore del Premio “Colora il tuo spettacolo” della scorsa edizione.