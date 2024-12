Accademia di Santa Sofia: tocca al concerto di Noa Martedì 17 dicembre, alle ore 19, al Teatro Comunale di Benevento

Terzo appuntamento della Stagione Artistica 2024-25 dell’Accademia di Santa Sofia. Martedì 17 dicembre, alle ore 19:00, il Teatro Comunale di Benevento ospiterà una serata straordinaria che vedrà protagonista Noa, celebre artista di fama internazionale, accompagnata dall'Orchestra del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento, diretta dal Maestro Francesco D'Ovidio. Achinoam Nini, in arte Noa, è una delle voci più emozionanti della scena musicale contemporanea. Cantautrice, poetessa, compositrice, percussionista e attivista, Noa ha pubblicato 13 album insieme al suo storico collaboratore Gil Dor e si è esibita in prestigiose location mondiali, tra cui Carnegie Hall, la Casa Bianca e per tre Papi. Cresciuta tra Yemen, Israele e Stati Uniti, la sua musica travalica i confini di genere e lingua, portando un messaggio universale di pace e dialogo tra culture. «Siamo entusiasti di offrire al nostro pubblico una serata straordinaria con un’artista di fama internazionale quale Noa. L’evento sarà impreziosito dalla partecipazione dell’Orchestra del Conservatorio ‘Nicola Sala’ di Benevento, eccellenza del territorio che ci rende particolarmente orgogliosi. Questa collaborazione non solo darà vita a

un momento di grande musica, ma offrirà anche ai giovani musicisti un’esperienza formativa di straordinario valore», ha dichiarato la direttrice artistica Marcella Parziale. «Un ringraziamento va inoltre all’Università degli Studi del Sannio e al Comune di Benevento, partner preziosi che contribuiscono a rendere unica questa

stagione culturale». Il concerto sarà anticipato dai consueti 'Preludi', brevi interventi di carattere scientifico, storico, giuridico ed economico, organizzati in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio 'Nicola Sala'; di Benevento. Per l’occasione, la presidente del Conservatorio, Caterina Meglio, proporrà un intervento dal titolo: 'Voice of heritage: dal canto beneventano alla musica contemporanea'. La Stagione Artistica 2024-25 dell’Accademia di Santa Sofia, diretta da Marcella Parziale e Filippo Zigante, si avvale della consulenza

scientifica della professoressa Aglaia McClintock, e della collaborazione dell’Università degli Studi del Sannio, del Conservatorio 'Nicola Sala' di Benevento e del Comune di Benevento.