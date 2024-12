Mille libri sul Sannio in mostra a Palazzo Paolo V Prosegue l'iniziativa in programma in città

Mille libri sul Sannio in mostra a Palazzo Paolo V di Benevento con presentazioni e incontri tra autori, giornalisti, esperti di storia, poeti, cantanti e lettori. Sono gli eventi letterari che Arturo Bascetta Editore della casa editrice ABE Napoli, con 100 nuove pubblicazioni annuali, famosa per i testi scientifici sulla storia dei paesi e delle chiese del Regno di Napoli, ha riportato in città fino a domenica sera, 29 dicembre. Ogni pomeriggio alle 17.00, infatti, si susseguono le presentazioni dei nuovi libri della ABE che ormai supera il numero di 1000 titoli in catalogo, vantando quasi 1 milione totale fra lettori e copie editate dal 1987, a cui si vanno aggiungendo le migliaia di studiosi e studenti che si recano nelle biblioteche di archivi e università di tutto il mondo alla ricerca di testi degli autori di ABE.

Stasera la farà da padrone la storia, con il libro sull’astrologo beneventano del 1500 di Virgilio Iandiorio che presenta anche l’altro volume scritto insieme alla prof. Tereza Zeppa sui viaggiatori inglesi lungo la Via Traiana stimolati da Boccaccio che ben conosceva la Napoli e la Benevento del Trecento, presentati dal giornalista Antonio De Lucia. Il giornalista, a seguire, punzecchierà anche, fra Maleventum e Beneventum, lo storico Rito Martignetti con il nuovo libro Album Sannio appena pubblicato e con le Insolita storie su Benevento.

Si torna domani, sabato, con Islam a Telesia dello storico dottore Emilio Bove e con le ricerche archeologiche e i due volumi nuovi di zecca sui monumenti di Guardia Sanframondi di Angela Iacobucci, con i quali dialogheranno Elide Apice e Maria Colangelo. L’ultimo giorno di Benevento Book Fair terminerà con a tema noce delle streghe, presentando gli attesi volumi dello storico sindaco di Pannarano, Enzo Pacca, con "Mavanarie Beneventane" e le poesie di Grazia Luongo presentata da Elide Apice, con tanti amici al seguito, dal cantautore Gitano Antonio Fusco, al pittore Peppe Zotti, con Alda Parrella, Giusy De Rienzo, Francesca Castaldo, Maria Pia Rubino. Chiuderà l’evento della Pro Loco Samnium lo spettacolo poetico, di e con, Frank Allen Zimmerman e Vik Palmieri.

Bascetta torna con una ricerca impegnativa, mai affrontata di petto dopo Alfredo Zazo, con l’Obituario di S.Spirito il cui abate inglobò in commenda Montevergine e S.Sofia, ricostruito leggendo le pergamene dei monasteri caricate e confrontate al computer: molte novità. «Ma la svolta-, dice-, è avvenuta dopo il ritrovamento presso l’Archivio di Stato di Benevento degli atti inediti dei notai sconosciuti riferiti al Palazzo d’Aquino, che era alle spalle della Rocca, con la chiesa di S.Maria il cui cappellone era dedicato a S.Tommaso d’Aquino». Non ultimi sono i testi ABE sulle eresie a Napoli con l’Inquisizione , lo Scoppio di Pozzuoli sul terremoto del 1538 che portò alla nascita del Monte Nuovo con interi villaggi inghiottiti dalle Mofete, che esce con un contributo della giornalista professionista Andreana Illiano, e una dedica alla memoria dell’indimenticabile faro e storico dei Campi Flegrei, il nostro collaboratore Gianni Race». Infine escono in questi giorni altri volumi della ABE presenti alla mostra, fra cui quelli su San Martino Valle Caudina, Pietrastornina fondata dal Papa di Avignone, che pongono l’accento sul terribile sisma del 1347 che distrusse mezzo Sannio e la ricostruzione dei 29 paesi della Valle Beneventana con i migranti del 1348, i cognomi di S.Maria Capua Vetere e tre volumi su Federico II. Un altro successo in vista insomma di ABE Napoli e del presidente Petito della Pro Loco Samnium, dopo il pienone registrato a Venosa con l’associazione "Roberto Maranta" del presidente Donato Bellasalma.