La strenna dei Magi: dal vangelo di Matteo a Mimmo Paladino L'appuntamento culturale stasera a casa Pisani alle 17

Quella dell’Epifania è la conferenza spettacolo che, dal 2017, Francesco Morante tiene nei primi giorni dell’anno ed è in genere un’incursione nei territori meno esplorati della storiografia. Come ogni strenna, è soprattutto un regalo, che tende più al lusso e alla sorpresa, che non alla praticità. Il tema di quest’anno prende spunto da alcune suggestioni del momento, quali l’Anno Santo e i pellegrinaggi, mescolati con alcuni temi culturali proposti in questi ultimi mesi dall’Archeoclub a Casa Pisani, in particolare la porta di bronzo del Duomo e il film di Mimmo Paladino “La divina cometa”.

I re Magi sono il comune denominatore che tiene insieme il tutto. Partendo da essi, si parlerà di viaggi, soprattutto per capire il valore esistenziale di ricerca che esso riveste per l’uomo. Il viaggio, come la vita, si conclude sempre nell’eternità. Che questa conclusione sia il divino o il nulla, è il grande mistero di ogni viaggio. Un tema così metafisico, solo in una “strenna” può trovare diritto di asilo, per essere affrontato con la necessaria leggerezza.

L’appuntamento, che vede la partecipazione straordinaria di Maria Rosaria Marotti, Giuseppe Patrevita e Cosimo Minicozzi, è a Casa Pisani, venerdì 3 gennaio, alle ore 17:00. L’ingresso è libero.