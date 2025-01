La scrittrice sannita Selvaggio alla Biblioteca Municipal de Madrid Nell’ambito del progetto “Escritores italianos en Madrid” presenterà il lavoro “Taberna del Paraiso”

Il 29 gennaio la scrittrice, saggista e teatrale Maria Pia Selvaggio, sarà ospitata nella Biblioteca Municipal de Madrid, alle ore 18,30, nell’ambito del progetto “Escritores italianos en Madrid”, dove presenterà il lavoro letterario: “Taberna del Paraiso” (Taverna Paradiso), tradotto da Elisabetta Bagli, poetessa, editorialista e corrispondente radiofonica. Specchio di una società che ha timore di chi non si omologa: “Taberna del Paraiso” descrive una storia tormentata, piena di disperata passione e sogni irrealizzati, di sentimenti profondi nati in ambienti squallidi e in circostanze discutibili. L’amore emerge nelle sue forme più potenti, ma anche dolorose.

Maria Pia Selvaggio è conosciuta all’estero per le produzioni teatrali: “Hamida” e “Kariclea”, tradotte in francese e inglese e per il romanzo: “De propidade Nu@”, pubblicato in Brasile con la casa editrice Livre Expressao e tradotto in portoghese.

L’ultima delle sue produzioni é il saggio: “Senti caro Carlo. Fibre epistolari tra Carlo Emilio Gadda e Isabella Rappi Lehr”, riguardante aspetti inediti sulla figura e sul pensiero di Carlo Emilio Gadda. L’autrice del saggio, Maria Pia Selvaggio, ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra i quali “Milano Donna”: premio letterario e artistico conferito a Milano; “Le Nove Muse”: premio Intercontinentale di carattere saggistico conferitole a Napoli presso il teatro Diana; premio “Critica per la saggistica”, ricevuto presso la struttura Dante Alighieri a Roma, insieme ad altri encomi e premi di tipo culturale a Firenze, Recanati e in Abruzzo.

Nel 2017 fonda la casa editrice “2000diciassette” a Telese Terme (BN), dando così la possibilità di far conoscere artisti sanniti nel mondo e nello stesso tempo di aprire varchi letterari nel Sannio. Attiva sul territorio come organizzatrice di eventi sia letterari, che di solidarietà, docente in corsi di scrittura che coinvolgono sia scuole, che associazioni, articolista per alcune testate giornalistiche.

Questo nuovo progetto editoriale spagnolo determina un ulteriore passo avanti nell’ascesa artistica della scrittrice, che è sempre più proiettata verso pubblicazioni che travalicano i confini nazionali, favorendo lo scambio culturale e promuovendo la letteratura italiana nel Mondo. Artista poliedrica, ma prima ancora donna che, partendo dall’anonimato, ha tenacemente perseguito i suoi sogni artistici, unendo il duro lavoro all’innato talento e che continua il suo percorso, consapevole che ogni nuovo traguardo è anche l’inizio di una nuova sfida.