L'Anima nascosta di Alessandro Rillo a Casa Pisani L'esposizione in scena dal 18 gennaio al 9 febbraio

Casa Pisani, uno degli spazi più suggestivi di Benevento gestito dall’Archeoclub, ospiterà la nuova mostra di Alessandro Rillo intitolata "L’Anima Nascosta". L’esposizione, che si terrà dal 18 gennaio al 9 febbraio

2025, sarà un viaggio nell’universo interiore dell’artista, che esplora temi di introspezione, identità e la ricerca di sé attraverso la materia. "L’Anima Nascosta" raccoglie una selezione di opere che, in un dialogo tra disegno, pittura e scultura, rivelano il desiderio dell’artista di scavare nelle pieghe più intime dell'animo umano mediante l’utilizzo di materiali di riciclo. Ferro, pietra, juta, carta non solo conferiscono un aspetto tattile alle opere di

Alessandro Rillo, ma permettono insieme al cromatismo materico, anche di esplorare tematiche profonde legate alla memoria, al recupero e alla trasformazione di ciò che sembrava destinato a essere scartato.

Alessandro Rillo, con la sua capacità di mescolare il linguaggio figurativo a quello informale e materico, invita il pubblico a riflettere sul concetto di 'anima', intesa come essenza profonda e spesso inafferrabile dell’essere

umano. Le sue opere non solo raccontano una storia, ma chiedono anche allo spettatore di interagire con esse, di scoprire ciò che si cela dietro ogni forma, ogni colore, ogni segno. Ogni lavoro è un invito a riflettere sulla nostra reale identità, nascosta sotto la superficie, e che spesso non vogliamo o non riusciamo a mostrare.

Alessandro Rillo è un artista eclettico, la cui ricerca si concentra su temi esistenziali e psicologici. Nel corso della sua carriera ha esposto in numerose gallerie e musei in Italia e all’estero, guadagnandosi un posto di rilievo nel

panorama dell’arte contemporanea. La mostra, che si inaugura sabato 18 gennaio alle ore 17,00, offre al pubblico un'opportunità unica di scoprire la ricerca di Rillo, in un contesto suggestivo e ricco di storia come Casa Pisani, cuore pulsante della cultura locale, gestita con impegno e passione dall'Archeoclub di Benevento.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 18 gennaio al 9 febbraio 2025, e sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 20 e la domenica anche dalle 10 alle 13.