A Benevento il 1° Festival del Teatro Amatoriale, si parte il 9 marzo Ecco il cartellone che prevede appuntamenti fino al 4 maggio

Fortemente voluto ed organizzato dalla professoressa Lia Zito , presidente della Compagnia Teatrale “La Nuova Bottega “ di Benevento, il Festival si terrà presso il bellissimo Teatro Blu del complesso sportivo “La Fagianella” contrada San Liberatore Benevento ed avrà inizio il 9 Marzo 2025 con un ricco e vasto cartellone.

9 Marzo ore 17:30 Compagnia La Nuova Bottega con la commedia “Un fantasma nella rete” di D. M. Canzano regia Lia Zito

23 Marzo ore 18:00 Compagnia “ Omega “ con la commedia Oggi Sposi si dispensa dai fiori di R. Caianello regia Francesco Amoretto

30 Marzo ore 18:00 Compagnia “I Comici di Talìa” con la commedia “Non Ti Pago” di E. De Filippo regia Gianni La Camera

6 Aprile ore 18:00 Compagnia “La Banda degli Onesti” con la commedia DOC Comicamente Disturbati di Eva De Rosa regia Massimo D'Agostino

27 Aprile ore 18:00 Compagnia “ Maschere Nude” con la commedia “ Arape e Zitte” di E.Sasso regia Ernesto Sasso

4 Maggio ore 18:00 Compagnia “Mela” con la commedia “Il Settimo si riposò” di F. Pinelli da Fayad regia Franco Pinelli.

Tantissime sono state le richieste di partecipazione da parte di Compagnie di tutta Italia, difficile è stato fare una selezione dichiara Lia Zito, che lascia trapelare la volontà e l'entusiasmo di un 2° Festival del Teatro Amatoriale Città di Benevento che partirà a fine anno.

Per tutte le informazioni bisogna rivolgersi presso la sede della Compagnia La Nuova Bottega in via Ponticelli 16 a Benevento.

La Compagnia “La Nuova Bottega” ed in particolare Lia Zito ringrazia il Comune di Benevento per il patrocinio concesso, i Servizi Sociali, UILT ( Unione Italiana Libero Teatro), il complesso sportivo “ La Fagianella”, la cara amica Stefania Romano presentatrice ufficiale del Festival, tutte le Compagnie partecipanti e tutti gli amici che hanno supportato l'organizzazione di tale evento.