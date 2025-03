Obiettivo T: ultimo appuntamento con Afànisi" Il 21 marzo alle ore 20.30, presso il Teatro Mulino Pacifico.

Obiettivo T, la rassegna curata da Solot Compagnia Stabile di Benevento, giunge al suo ultimo appuntamento con “Afànisi”, il 21 marzo alle ore 20.30, presso il Teatro Mulino Pacifico.

Una produzione Ctrl+Alt+Canc, Campania Teatro Festival e con Raimonda Maraviglia, Alessandro Paschitto, Francesco Roccasecca feat. Manuel Severino, testo e regia Alessandro Paschitto, “Afànisi” è vincitore di diversi premi, tra questi “In-Box Generation 2024” ed è finalista “InBox 2024”.

Dalle note di regia: “Afànisi è una performance che rovescia i rapporti tra spettatore e spettacolo, tra realtà e sguardo che la osserva. Lo spettatore non è più fruitore passivo ma creatore attivo dell'opera che ha di fronte. Gli viene proprio chiesto: ma tu cosa vuoi vedere? E poi lo si invita a rispondere privatamente, tra sé e sé, ma in modo fulmineo, non meditato. Libera associazione, la più classica delle regole della psicoanalisi: pensare la prima cosa che passa per la testa, quale che sia. Ciascuno spettatore risponderà dentro di sé a una sequenza di domande, con cui andrà materialmente a disegnare - con l’aiuto dei performer - il proprio spettacolo nello spazio vuoto. Le sue scelte improvvise, apparentemente immotivate, si riveleranno presto personali, lo riguarderanno in modo inatteso. Ciascuno vedrà uno spettacolo diverso da chi gli siede accanto. Ecco il rovesciamento: teatro non è più la cosa che si guarda, ma ciò da cui si è guardati”.