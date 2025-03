A "Stregonerie - Premio Strega tutto l’anno" Melania Mazzucco e Mario Desiati Continuano a Benevento gli incontri della sesta edizione della rassegna letteraria

Continuano a Benevento gli incontri della sesta edizione di “Stregonerie - Premio Strega tutto l’anno”, la rassegna letteraria dedicata alla storia del Premio Strega, ideata da Isabella Pedicini e Melania Petriello, in sinergia con l’azienda Strega Alberti e la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, con l’ideazione grafica di Aurora Lobina.

Come ogni anno, dall’autunno alla primavera, nei suggestivi spazi museali della fabbrica Alberti a Benevento, rivivono i libri, le trame e le storie che hanno caratterizzato lo Strega dal 1947 a oggi attraverso un ciclo di appuntamenti in cui le voci più interessanti della letteratura contemporanea rileggono i capolavori che, nel tempo, si sono aggiudicati il premio.

I prossimi appuntamenti vedono la presenza di due vincitori molto amati che tornano ospiti della rassegna con i loro rispettivi ultimi romanzi: sabato 22 marzo, alle 18:30, Melania Mazzucco, premiata nel 2003 con “Vita”, converserà con la giornalista Mediaset Claudia Marchionni a proposito di “Silenzio. Le Sette vite di Diana Karenne” mentre domenica 13 aprile, alle 18:30, Mario Desiati, vincitore del premio nel 2022 con “Spatriati”, racconterà il suo ultimo libro “Malbianco” insieme a Isabella Pedicini e a Melania Petriello, curatrici del festival.

Due libri molto intensi, due storie differenti in cui però ricorrono i temi dell’identità e del destino, due racconti densi e appassionanti che catturano chi legge dalla prima all’ultima pagina.

L’ingresso in ditta è gratuito, fino a esaurimento posti, con obbligo di prenotazione all’indirizzo mail stregonerie@strega.it. Tutti gli incontri sono trasmessi in diretta streaming sul sito web e sui canali social di Strega Alberti.