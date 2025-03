Note, emozioni e tanta musica in memoria di Dario Dell'Oste Oltre 90 artisti per ricordare l'amato musicista sannita

"Quel terribile 26 dicembre 2023 lo ha strappato troppo presto a questa vita. Dario Dell'Oste era l'amico di tutti, un ragazzo dal cuore d'oro e di grande sensibilità. La sua assenza ha lasciato una ferita difficile da rimarginare, ma che può essere attenuata, solo in parte, dai ricordi".

E' in estrema sintesi il punto di partenza della serata che si è tenuta a Benevento, in un gremito Teatro "Vittorio Emanuele".

"Gli Amici per Sempre Reunion, grazie al grandissimo impegno di Enzo De Rosa, sono riusciti a realizzare un grande evento che ha messo insieme oltre 90 artisti. La serata è stata presentata in maniera impeccabile da Antonio Mandato e Doriana Furno. Ogni artista che si è esibito ha espresso la propria emozione. Dario è con noi. Non è mai andato via. È nella porta accanto. Nel cuore di tutti, ogni volta che qualcuno lo cerca. La sua è una presenza costante, bisogna saperla percepire. E questa presenza, durante l'evento, in molti l'hanno avvertita. A salutarlo gli amici di sempre, ma anche quelli che non vedeva da più tempo. Tra i momenti toccanti sicuramente quello di Carmine Ricciolino con Enzo De Rosa seduto al suo fianco. Carmine ha dedicato a Dario dei versi che hanno commosso tutti i presenti.

Tutto parte da una voce narrante, che introduce la banda musicale di Pietrelcina con la quale Dario aveva collaborato. Il sipario si alza ed ecco che tutti gli amici salgono sul palco per intonare il ritornello di "Amico mio", brano scritto per lui. Impossibile menzionare tutti coloro che con il cuore hanno partecipato a questa straordinaria manifestazione. Una platea colma, ha vissuto intensamente ogni attimo. Dario ha lasciato un segno profondo in ognuno. In questo contesto non poteva mancare l'apporto dell' Accademia delle Opere del presidente Francesco Tuzio, che stavolta ha curato la parte burocratica della manifestazione. L'intenzione, come annunciato da Tuzio, è quella di realizzare un murales tutto per Dario. Una grande serata che Dario meritava. Ciao Dario, eri con noi. Almeno per una volta, abbiamo suonato nuovamente insieme".