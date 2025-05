Maggio dei libri: il 5 maggio via alla rassegna Il programma dela prima settimana di eventi

Al via, dal 5 al 31 maggio, la Rassegna “Letture a Palazzo 2025. VI edizione”, promossa dal Comune di Benevento nell’ambito del “Maggio dei libri 2025” del Centro per il libro e la lettura (CEPELL), Istituto autonomo del Ministero della Cultura che afferisce alla Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore.

Anche quest’anno, il Comune di Benevento, con Deliberazione di Giunta n. 34/2025, ha aderito alla campagna nazionale "da Libriamoci al Maggio dei libri", in collaborazione con i sottoscrittori del Patto locale per la lettura e proponendosi ambasciatore della lettura nelle Scuole.

"Con la Rassegna letteraria “Letture a Palazzo 2025. VI ediz.”, nell’ambito del Maggio dei libri 2025 - dichiarano il Sindaco Clemente Mastella e l’Assessore alla Cultura e alle Biblioteche, Antonella Tartaglia Polcini - si intende valorizzare molteplici iniziative e forme di promozione della lettura, quale fattore propulsivo di crescita personale, culturale e civile, di integrazione dei saperi, delle esperienze e delle pratiche virtuose per lo sviluppo del vivere sociale, incoraggiando la creatività e alimentando la formazione di una coscienza critica e di relazioni fondate sul dialogo, sul rispetto, sulla conoscenza di ciò che è altro da sé.

In tal senso, “Intelleg(g)o”, che è il tema della edizione del 2025, promossa dal CEPELL, in continuità con l’ultima edizione di “Libriamoci”, alla quale la Città ha aderito nello scorso mese di febbraio, sottolinea l’insostituibile valore della lettura come strumento che forma e affina il pensiero, modella intelligenze e ispira ideali: una palestra mentale continua in grado di condurre i lettori oltre la superficie delle cose".

Ricco e articolato il programma di eventi, dibattiti, laboratori, dal 5 al 31 maggio, promossi dal Comune di Benevento, Assessorato alla Cultura, Biblioteca Comunale “Giuseppina Luongo Bartolini”, dando continuità agli appuntamenti del programma di “Benevento LibrAria” con il supporto della Prof.ssa Maria Cristina Donnarumma, cui si aggiungono gli altri incontri del “Maggio d’autore” promossi in collaborazione con gli aderenti al Patto locale per la Lettura, le associazioni e il mondo della Scuola.

Per la prima settimana: dal 5 al 10 maggio ecco il programma:

5 maggio Teatro De La Salle, Piazza Arechi II, ore 17.30 “Maggio d'autore” presenta: "50 Anni di Democrazia Cristiana" di Antonio Coletta e Roberto Costanzo (ed. Realtà Sannita) Introduce l'Editore Maria Gabriella Fuccio Intervengono Clemente Mastella e Giovanni Zarro Ultimi parlamentari della DC sannita Saluto dei coautori Antonio Coletta e Roberto Costanzo Coordina Tommaso Paulucci Ultimo segretario provinciale della DC sannita.

6 maggio Biblioteca Comunale “Giuseppina Luongo Bartolini”, Palazzo Paolo V, Corso G. Garibaldi, n. 145

ore 16.30 “Maggio d'autore” presenta: “La nuova Elsa dopo 10 anni" di Lucia Caruso (Collana Policromia - PubMe) a cura della Biblioteca Comunale Dialoga con l’autrice Maresa Calzone, giornalista.

8 maggio Biblioteca Comunale “Giuseppina Luongo Bartolini”, Palazzo Paolo V, Corso G. Garibaldi, n. 145

ore 17.00 “Benevento Libr-Aria” presenta: "Milioni di Parole" di Matilde Tortora (ed. Graus) Saluti istituzionali

Antonella Tartaglia Polcini Introduce Maria Cristina Donnarumma Dialogano con l’autrice Angela De Nisco

e Mariagiulia Romano Interviene l’Editore Pietro Graus.

10 maggio Sala Antico Teatro, Palazzo Paolo V, Corso G. Garibaldi, n. 145 ore 10.00 “Maggio d'autore incontra le Scuole” con: “Incorporea" di Benedetta Bonfiglioli a cura della Biblioteca comunale in collaborazione con l’I.I.S. G. ALBERTI di Benevento.

10 maggio Museo Delle Streghe, Palazzo Paolo V, ore 16.00 Corso G. Garibaldi, n. 145 Intelleg(g)o... Dunque sono: "lo Sono Strega" a cura della cooperativa sociale IDEAS