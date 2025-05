Si presenta la prima edizione di Brigantica Folk Fest Il 23 maggio alla Rocca dei Rettori di Benevento

E' in programma il 23 maggio la presentazione di Brigantica Folk Fest, che si terrà alle 10:30 presso la Sala consiliare della Rocca dei Rettori in Piazza Castello, Benevento.

Brigantica Folk Fest 2025, affidato alla direzione artistica di Pino Aprile, è la prima edizione di un progetto che nasce per riaccendere il cuore del Sannio e dell’Irpinia, realizzato con il sostegno del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT).

Da luglio a novembre, i borghi di Casalduni, Pontelandolfo, Pietraroja, Torrioni (AV), Fragneto Monforte e altri luoghi simbolo del brigantaggio nel Sannio, saranno animati da: spettacoli teatrali immersivi nei vigneti, nei boschi e nei borghi, concerti con artisti legati al Sud, incontri con storici e scrittori, laboratori artigianali aperti a tutti, passeggiate culturali per esplorare paesaggi dimenticati, il tutto accompagnato da degustazioni di eccellenze locali che racconteranno, a modo loro, la storia del territorio.

Ad aprire l'incontro, i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi.

Interverranno: il direttore artistico Pino Aprile, la referente del progetto Carlotta Boccaccino, i sindaci dei comuni interessati, modera l’incontro il giornalista Nazzareno Orlando.