San Marco ai Monti: ecco il libro di Salvatore Diglio "Analisi preziosa: non tutti i piccoli centri possono avere il privilegio di leggere la loro storia"

Un nuovo volume dedicato a San Marco ai Monti arricchisce le iniziative culturali promosse dalla Pro Loco, guidata da Carmine Bavaro. L’autore è lo storico sannita Salvatore Diglio, già ordinario all’Università “L’Orientale” di Napoli e noto per i suoi studi sulla storia del Sannio e dell’Estremo Oriente.

Il libro propone una ricostruzione attenta del percorso storico del borgo, basata su un ampio utilizzo di fonti documentarie. Particolarmente interessante l’approfondimento dedicato alla composizione delle famiglie, indagata con rigore ma anche con sensibilità verso la vita sociale del paese.

Di seguito la recensione di Antonio Polidoro*



"Un pregevole volume firmato da un illustre storico sannita, il professor Salvatore Diglio , ha visto la luce nel quadro della multiforme e benemerita attività della Pro Loco di

San Marco ai Monti, presieduta con intelligente dinamismo da Carmine Bavaro.

Autore di studi pregevolissimi e rigorosi sulla storia del Sannio e dell' Estremo Oriente, il professor Diglio è stato prestigioso Ordinario presso l'Università "l'Orientale" di Napoli.

Figlio di Sant'Angelo a Cupolo (che non ha mancato di conferirgli significativi riconoscimenti), il prof. Diglio ha profuso tutto il suo "mestiere" di storico di razza (come opportunamente lo definisce il presidente Bavaro nella sua bella introduzione) in un lavoro che affronta con dovizia di fonti documentarie le coordinate del cammino nel tempo di un civilissimo villaggio, tra le gemme paesaggistiche del Sannio, un centro che sa conservare le sue tradizioni più significative.

Particolarmente preziosa e interessante l'analisi ragionata della composizione delle famiglie , condotta, si direbbe, con particolare e affettuosa cura.

Non tutti i piccoli centri possono avere il privilegio di leggere la loro storia nelle pagine dotte ed esperte di un grande storico.

Villaggio decisamente fortunato dunque !

Con l'impagabile dono del suo splendido "Belvedere" , San Marco può vantare una vitalità che è segno e sostanza di un singolare spirito di aggregazione, frutto anche della presenza nel suo tessuto sociale di un impegnato parroco-musicista, di una Pro Loco molto ben condotta ed ora ...di un profilo storico pregevolissimo e col valore aggiunto di una grande...firma."



*Antonio Polidoro scrittore e docente