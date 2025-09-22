Diritto e letteratura: incontro a Casa Pisani con Teresa Agovino Mercoledì 24 settembre la conversazione culturale con la studiosa beneventana

Tribunali di carta. E' il titolo dell'incontro che spazierà tra diritto e letteratura e si terrà il prossimo mercoledì a Benevento. Un appuntamento a Casa Pisani con Teresa Agovino.

La studiosa beneventana è docente a contratto presso l’Università Mercatorum (Roma) e l’Università Europea di Roma. Si occupa principalmente di ricerca su Alessandro Manzoni, Primo Levi, Andrea Camilleri sui quali ha pubblicato vari articoli in rivista e in volume.

Tra i suoi libri citiamo «Dopo Manzoni. Testo e paratesto nel romanzo storico del Novecento», «I conti col Manzoni. Saggi sulle riprese manzoniane nella contemporaneità», «‘Non basta essere bravi. Bisogna essere don Rodrigo’: Social, blog, testate online, Manzoni e il grande pubblico del web» e il recente «Tribunali di carta. Il problema della giustizia in letteratura», nel quale affronta il delicato tema della giustizia e della sua rappresentazione.

E proprio partendo da questo libro, si svolgerà il dialogo tra la studiosa e il presidente dell’Archeoclub il 24 settembre alle ore 18:00, nei tradizionali salotti culturali che si tengono ogni mercoledì a Casa Pisani.