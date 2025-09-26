Premi Arco di Traiano - Stregarti 2025: ecco i premiati Domenica la cerimonia di consegna con le premiazioni

I giornalisti Giulia Di Stefano (Agorà Estate, Tg2) e Adriano Monti Buzzetti (direttore di Rai Libri) sono i vincitori del Premio Arco di Traiano 2025 di giornalismo. La premiazione si terrà domenica 28 settembre, a partire dalle ore 19.30, al Teatro San Nicola di Benevento, in occasione della cerimonia di chiusura della sesta edizione di “Stregarti”, la rassegna culturale e artistica che da anni promuove l’arte, la cultura e il patrimonio identitario della città e del territorio sannita.

A fare da evento di chiusura sarà proprio la cerimonia di consegna del “Premio Arco di Traiano”, riconoscimento che rende omaggio al celebre monumento simbolo della

città, punto d’accesso alla variante della Via Appia recentemente inclusa nel sito seriale “Via Appia. Regina Viarum”, proclamato Patrimonio Mondiale UNESCO nel

2023.

"Il premio - spiegano gli organizzatori - sarà conferito a tre figure di grande rilievo nel panorama nazionale. La giornalista del Tg2 Rai e conduttrice della recente edizione di Agorà Estate, Giulia Di Stefano sarà premiata per la sua capacità di raccontare con rigore e sensibilità l’attualità italiana, offrendo uno sguardo attento e autorevole sulle dinamiche sociali

contemporanee. Il riconoscimento andrà anche al direttore di Rai Libri, Adriano Monti Buzzetti, per il suo costante impegno nel coniugare informazione, editoria e divulgazione culturale, rendendo la conoscenza un patrimonio accessibile e condiviso e il presidente delle Fabbriche Riunite Torrone di Benevento, Mario Rosa, che da anni valorizza il territorio attraverso l’eccellenza dolciaria e la promozione dell’identità gastronomica locale".

Durante la serata interverranno il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Pro Loco Benevento Giuseppe Petito, e Lorenzo Di Dieco –Produce Manager Rai Documentary-Presidente Onorario Proloco di Benevento".

Nella foto un'immagine della presentazione della rassegna