Domenica di Carta, all'Archivio di Stato mostra sugli archivi Bartoli-Pedicini L'evento è in programma dal 12 ottobre fino al 14 novembre

L’Archivio di Stato di Benevento partecipa all’evento del Ministero della Cultura “Domenica di Carta” dedicato quest’anno agli archivi di famiglia con l’apertura della

mostra “Benevento e il Sannio. Viaggio negli archivi Bartoli e Pedicini”. Attraverso documenti originali provenienti dai fondi archivistici conservati, questo percorso espositivo di valorizzazione storica offre un’immersione approfondita nella vita di due famiglie di rilievo per la storia sociale e politica del territorio, con particolare riferimento ai secoli XVII e XVIII. Il direttore e i funzionari archivisti accompagneranno i visitatori nel percorso espositivo alla scoperta del valore degli archivi famigliari, che arricchiscono il patrimonio archivistico di questo Istituto. La mostra resterà visitabile fino al 14 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle15:30. Ingresso libero. Spazio espositivo 2° piano. Via G. De Vita, 3