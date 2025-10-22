Dal Conservatorio Diploma Accademico Honoris Causa a Claudio Mattone Al via il “Sannio Festival della voce della canzone napoletana”

Al via il “Sannio Festival della voce della canzone napoletana”, manifestazione musicale dedicata alla valorizzazione della tradizione vocale partenopea promossa dal Conservatorio di musica 'Nicola Sala' di Benevento. L’evento si terrà nei giorni dal 24 al 26 ottobre 2025 presso il Teatro di San Vittorino, nel cuore della città.

“Tre giornate di musica, cultura e alta formazione artistica – spiegano i promotori dell'iniziativa - che vedranno protagonisti interpreti, ensemble vocali e studenti provenienti da istituzioni AFAM italiane ed estere, in un dialogo creativo con il repertorio classico e contemporaneo della canzone napoletana”.

In occasione del Festival, il Conservatorio “Nicola Sala” conferirà il Diploma Accademico Honoris Causa in Canto – indirizzo Popular Music al Maestro Claudio Mattone, autore, compositore e produttore tra i più significativi del panorama musicale italiano.

Diploma Accademico Honoris Causa in Canto: le motivazioni

“Con questo riconoscimento, l’Istituzione intende rendere omaggio a una figura che ha saputo unire innovazione e tradizione, contribuendo in modo determinante alla diffusione e al rinnovamento del linguaggio della canzone napoletana”.

Il conferimento avverrà nella serata inaugurale di venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 18 presso il complesso di San Vittorino, alla presenza delle autorità accademiche, civili e artistiche.

La mission del Sannio Festival

Il Sannio Festival si propone come spazio di riflessione e promozione della vocalità meridionale, in particolare dell’identità musicale napoletana, in una visione contemporanea e interdisciplinare, coerente con la missione di alta formazione e ricerca del sistema AFAM.